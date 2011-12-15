Абдулла Обид Коне - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Абдулла
|Фамилия
|Обид Коне
|Команда
|Аль-Садд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июля 1979 (43 года)
|Рост
|175
|Вес
|81
|Имя
|Абдулла
|Фамилия
|Обид Коне
|Команда
|Аль-Садд
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 июля 1979 (43 года)
|Рост
|175
|Вес
|81
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аль-Садд
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.12.2011
|1' -90'
|Барселона (Барселона)
|4:0
|Аль-Садд (Доха)