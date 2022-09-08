Георгий Бущан - статистика
#24 | Вратарь
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Бущан
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|31 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|201
|Вес
|83
Стоимость:
€ 10,00
млн
|Имя
|Георгий
|Фамилия
|Бущан
|Команда
|Динамо
|Состав
|Молодежный
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|31 мая 1994 (28 лет)
|Рост
|201
|Вес
|83
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Динамо
|2
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|1' -90'
|Динамо (Киев)
|0:2
|Фенербахче (Стамбул)
|08.09.2022
|1' -90'
|Фенербахче (Стамбул)
|2:1
|Динамо (Киев)
|87'