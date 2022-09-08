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    Георгий Бущан - статистика

    #24 | Вратарь
    Имя Георгий
    Фамилия Бущан
    Команда Динамо
    Состав Молодежный
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 31 мая 1994 (28 лет)
    Рост 201
    Вес 83
    Стоимость:
    € 10,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Динамо 2 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 1' -90' Динамо (Киев) 0:2 Фенербахче (Стамбул)
    08.09.2022 1' -90' Фенербахче (Стамбул) 2:1 Динамо (Киев)
    87'
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