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    Теренс Конголо - статистика

    #30 | Защитник
    Имя Теренс
    Фамилия Конголо
    Команда Гавр
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 февраля 1994 (29 лет)
    Стоимость:
    € 900
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Фулхэм 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    09.04.2021 1' -90' Фулхэм (Лондон) 0:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
    04.04.2021 Был в запасе Астон Вилла (Бирмингем) 3:1 Фулхэм (Лондон)
    13.03.2021 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 0:3 Манчестер Сити (Манчестер)
    07.03.2021 Был в запасе Ливерпуль (Ливерпуль) 0:1 Фулхэм (Лондон)
    04.03.2021 Был в запасе Фулхэм (Лондон) 0:1 Тоттенхэм (Лондон)
    28.02.2021 Был в запасе Кристал Пэлас (Лондон) 0:0 Фулхэм (Лондон)
    17.02.2021 Был в запасе Бернли (Бернли) 1:1 Фулхэм (Лондон)
    14.02.2021 Был в запасе Эвертон (Ливерпуль) 0:2 Фулхэм (Лондон)
    13.01.2021 Был в запасе Тоттенхэм (Лондон) 1:1 Фулхэм (Лондон)
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