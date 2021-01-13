Теренс Конголо - статистика
#30 | Защитник
|Имя
|Теренс
|Фамилия
|Конголо
|Команда
|Гавр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 1994 (29 лет)
Стоимость:
€ 900
тыс
|Имя
|Теренс
|Фамилия
|Конголо
|Команда
|Гавр
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 февраля 1994 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Фулхэм
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|09.04.2021
|1' -90'
|Фулхэм (Лондон)
|0:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
|04.04.2021
|Был в запасе
|Астон Вилла (Бирмингем)
|3:1
|Фулхэм (Лондон)
|13.03.2021
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|0:3
|Манчестер Сити (Манчестер)
|07.03.2021
|Был в запасе
|Ливерпуль (Ливерпуль)
|0:1
|Фулхэм (Лондон)
|04.03.2021
|Был в запасе
|Фулхэм (Лондон)
|0:1
|Тоттенхэм (Лондон)
|28.02.2021
|Был в запасе
|Кристал Пэлас (Лондон)
|0:0
|Фулхэм (Лондон)
|17.02.2021
|Был в запасе
|Бернли (Бернли)
|1:1
|Фулхэм (Лондон)
|14.02.2021
|Был в запасе
|Эвертон (Ливерпуль)
|0:2
|Фулхэм (Лондон)
|13.01.2021
|Был в запасе
|Тоттенхэм (Лондон)
|1:1
|Фулхэм (Лондон)