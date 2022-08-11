Валентин Крецу - статистика
#17 | Полузащитник
|Имя
|Валентин
|Фамилия
|Крецу
|Команда
|Бухарест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 1989 (34 года)
|Имя
|Валентин
|Фамилия
|Крецу
|Команда
|Бухарест
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 января 1989 (34 года)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ФКСБ
|6
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|Был в запасе
|ФКСБ (Бухарест)
|0:3
|Вест Хэм (Лондон)
|27.10.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|2:2
|ФКСБ (Бухарест)
|13.10.2022
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:5
|Силькеборг (Силькеборг)
|37'
|06.10.2022
|Был в запасе
|Силькеборг (Силькеборг)
|5:0
|ФКСБ (Бухарест)
|15.09.2022
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|0:0
|Андерлехт (Брюссель)
|08.09.2022
|1' -90'
|Вест Хэм (Лондон)
|3:1
|ФКСБ (Бухарест)
|18.08.2022
|54' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:2
|Викинг (Ставангер)
|11.08.2022
|1' -90'
|ФКСБ (Бухарест)
|1:0
|ДАК 1904 (Дунайська Стреда)