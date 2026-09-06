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Команды
Осасуна
Мойзес Гомес
Статистика
€ 1,50 млн
Мойзес Гомес - статистика
Осасуна
20 октября 1994 (31), Рохалес
#16 | Нападающий
174 см | 65 кг
Испания
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
1' - 60'
46'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 0
31.08.2026
Хетафе
1' - 78'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
27.08.2026
Осасуна
74' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 0
24.08.2026
Леванте
1' - 87'
Статистика по турнирам
Испания. Примера 2026/2027
Испания. Кубок 2025/2026
Испания. Примера 2025/2026
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Испания. Примера 2013/2014
Испания. Примера 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Осасуна
4
0
1
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Испания. Примера, 4 тур
Алавес
5 : 2
06.09.2026
Осасуна
1' - 60'
46'
Испания. Примера, 3 тур
Осасуна
1 : 0
31.08.2026
Хетафе
1' - 78'
Испания. Примера, 1 тур
Сельта
1 : 2
27.08.2026
Осасуна
74' - 90'
Испания. Примера, 2 тур
Осасуна
0 : 0
24.08.2026
Леванте
1' - 87'
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