Стеф Питерс - статистика
#8 | Защитник
|Имя
|Стеф
|Фамилия
|Питерс
|Команда
|Эйпен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бри
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|188
Стоимость:
€ 1,00
млн
|Имя
|Стеф
|Фамилия
|Питерс
|Команда
|Эйпен
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бри
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|9 февраля 1992 (31 год)
|Рост
|188
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|05.03.2023
|1' - 90'
|Юнион СЖ
|2:1
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 28 тур
|25.02.2023
|1' - 90'
|Эйпен
|2:2
|Серкль Брюгге
|Бельгия. Про-Лига, 27 тур
|10' 28' 90'
|18.02.2023
|1' - 90'
|Антверпен
|2:0
|Эйпен
|Бельгия. Про-Лига, 26 тур
|10.02.2023
|1' - 90'
|Эйпен
|2:1
|Мехелен
|Бельгия. Про-Лига, 25 тур
|87'
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Эйпен
|23
|7
|6
|7
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.03.2023
|1' -90'
|Юнион СЖ (Брюссель)
|2:1
|Эйпен (Эйпен)
|25.02.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:2
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|10' 28' 90'
|18.02.2023
|1' -90'
|Антверпен (Антверпен)
|2:0
|Эйпен (Эйпен)
|10.02.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:1
|Мехелен (Мехелен)
|87'
|04.02.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Вестерло (Вестерло)
|69' 78'
|01.02.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:1
|Генк (Генк)
|26' 31'
|14.01.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:2
|Сент-Труйден (Брюссель)
|80'
|07.01.2023
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:2
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|42'
|23.12.2022
|1' -90'
|Серен (Серен)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|90'
|12.11.2022
|1' -90'
|Зюлте-Варегем (Варегем)
|5:5
|Эйпен (Эйпен)
|9' 56'
|05.11.2022
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:0
|Стандард (Льеж)
|78'
|30.10.2022
|1' -90'
|Андерлехт (Брюссель)
|4:2
|Эйпен (Эйпен)
|68'
|22.10.2022
|1' -90'
|Мехелен (Мехелен)
|2:1
|Эйпен (Эйпен)
|15.10.2022
|1' -90'
|Серкль Брюгге (Брюгге)
|5:1
|Эйпен (Эйпен)
|44'
|09.10.2022
|1' -67'
|Эйпен (Эйпен)
|0:4
|Гент (Гент)
|02.10.2022
|1' -90'
|Сент-Труйден (Брюссель)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|18.09.2022
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|1:2
|Юнион СЖ (Брюссель)
|10.09.2022
|1' -90'
|Остенде (Остенде)
|1:0
|Эйпен (Эйпен)
|03.09.2022
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|0:1
|Кортрейк (Кортрейк)
|83'
|28.08.2022
|1' -90'
|Вестерло (Вестерло)
|0:1
|Эйпен (Эйпен)
|06.08.2022
|1' -83'
|Генк (Генк)
|4:2
|Эйпен (Эйпен)
|60' 83'
|31.07.2022
|1' -90'
|Эйпен (Эйпен)
|2:1
|Брюгге (Брюгге)
|33'
|23.07.2022
|1' -90'
|Шарлеруа (Шарлеруа)
|3:1
|Эйпен (Эйпен)