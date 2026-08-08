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Шотландия. Премьер-лига
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Сент-Миррен
Маркус Фрэйзер
Статистика
€ 250 тыс
Маркус Фрэйзер - статистика
Сент-Миррен
23 июня 1994 (32)
#22 | Защитник
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И
Г
П
Ж
К
Сент-Миррен
2
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Шотландия. Премьер-лига, 2 тур
Сент-Миррен
1 : 0
08.08.2026
Сент-Джонстон
1' - 51'
6'
51'
Шотландия. Премьер-лига, 1 тур
Фалкирк
0 : 2
01.08.2026
Сент-Миррен
1' - 90'
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