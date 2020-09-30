Статистика по турнирам

Италия. Кубок 2020/2021 Италия. Серия А 2020/2021 Швейцария. Суперлига 2019/2020 Италия. Кубок 2017/2018 Италия. Серия А 2017/2018 Италия. Серия А 2016/2017 Италия. Кубок 2015/2016 Италия. Серия А 2015/2016 Испания. Примера 2014/2015 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Лига Европы 2013/2014