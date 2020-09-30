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Ридер
Статистика
Ридер - статистика
Завершил карьеру
27 февраля 1993 (33), Сан-Хуан
#10 | Нападающий
182 см | 77 кг
Италия | Бразилия
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Статистика по турнирам
Италия. Кубок 2020/2021
Италия. Серия А 2020/2021
Швейцария. Суперлига 2019/2020
Италия. Кубок 2017/2018
Италия. Серия А 2017/2018
Италия. Серия А 2016/2017
Италия. Кубок 2015/2016
Италия. Серия А 2015/2016
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Италия. Кубок 2013/2014
Италия. Серия А 2013/2014
Лига Европы 2013/2014
Команда
И
Г
П
Ж
К
Удинезе
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 1 тур
Удинезе
0 : 2
30.09.2020
Специя
78' - 90'
Италия. Серия А, 2 тур
Верона
1 : 0
27.09.2020
Удинезе
Был в запасе
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