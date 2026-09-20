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Серия А 2026/2027
Команды
Фиорентина
Лука Леццерини
Статистика
€ 350 тыс
Лука Леццерини - статистика
Фиорентина
24 марта 1995 (31), Рим
#19 | Вратарь
195 см | 86 кг
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия А, 5 тур
Фиорентина
1 : 1
20.09.2026
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Венеция
2 : 4
11.09.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 2
05.09.2026
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Фиорентина
0 : 3
29.08.2026
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Рома
4 : 0
24.08.2026
Фиорентина
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия А 2025/2026
Лига конференций 2025/2026
Италия. Кубок 2024/2025
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Кубок 2021/2022
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Серия А 2016/2017
Лига Европы 2016/2017
Италия. Серия А 2015/2016
Команда
И
Г
П
Ж
К
Фиорентина
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия А, 38 тур
Фиорентина
1 : 1
22.05.2026
Аталанта
87' - 90'
Италия. Серия А, 37 тур
Ювентус
0 : 2
17.05.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 36 тур
Фиорентина
0 : 0
10.05.2026
Дженоа
Был в запасе
Италия. Серия А, 35 тур
Рома
4 : 0
04.05.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 34 тур
Фиорентина
0 : 0
26.04.2026
Сассуоло
Был в запасе
Италия. Серия А, 33 тур
Лечче
1 : 1
20.04.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 32 тур
Фиорентина
1 : 0
13.04.2026
Лацио
Был в запасе
Италия. Серия А, 31 тур
Верона
0 : 1
04.04.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 26 тур
Фиорентина
1 : 0
23.02.2026
Пиза
Был в запасе
Италия. Серия А, 25 тур
Комо
1 : 2
14.02.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 24 тур
Фиорентина
2 : 2
07.02.2026
Торино
Был в запасе
Италия. Серия А, 23 тур
Наполи
2 : 1
31.01.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 22 тур
Фиорентина
1 : 2
24.01.2026
Кальяри
Был в запасе
Италия. Серия А, 21 тур
Болонья
1 : 2
18.01.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 20 тур
Фиорентина
1 : 1
11.01.2026
Милан
Был в запасе
Италия. Серия А, 19 тур
Лацио
2 : 2
07.01.2026
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 18 тур
Фиорентина
1 : 0
04.01.2026
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 17 тур
Парма
1 : 0
27.12.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 16 тур
Фиорентина
5 : 1
21.12.2025
Удинезе
Был в запасе
Италия. Серия А, 15 тур
Фиорентина
1 : 2
14.12.2025
Верона
Был в запасе
Италия. Серия А, 14 тур
Сассуоло
3 : 1
06.12.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 13 тур
Аталанта
2 : 0
30.11.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 12 тур
Фиорентина
1 : 1
22.11.2025
Ювентус
Был в запасе
Италия. Серия А, 11 тур
Дженоа
2 : 2
09.11.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 10 тур
Фиорентина
0 : 1
02.11.2025
Лечче
Был в запасе
Италия. Серия А, 9 тур
Интер
3 : 0
29.10.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 8 тур
Фиорентина
2 : 2
26.10.2025
Болонья
Был в запасе
Италия. Серия А, 7 тур
Милан
2 : 1
19.10.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 6 тур
Фиорентина
1 : 2
05.10.2025
Рома
Был в запасе
Италия. Серия А, 5 тур
Пиза
0 : 0
28.09.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 4 тур
Фиорентина
1 : 2
21.09.2025
Комо
Был в запасе
Италия. Серия А, 3 тур
Фиорентина
1 : 3
13.09.2025
Наполи
Был в запасе
Италия. Серия А, 2 тур
Торино
0 : 0
31.08.2025
Фиорентина
Был в запасе
Италия. Серия А, 1 тур
Кальяри
1 : 1
24.08.2025
Фиорентина
Был в запасе
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