Лука Леццерини - статистика
#12 | Вратарь
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Леццерини
|Команда
|Венеция
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|195
|Вес
|86
Стоимость:
€ 500
тыс
|Имя
|Лука
|Фамилия
|Леццерини
|Команда
|Венеция
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рим
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|24 марта 1995 (27 лет)
|Рост
|195
|Вес
|86
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Венеция
|7
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|05.05.2022
|1' -90'
|Салернитана (Салернитана)
|2:1
|Венеция (Венеция)
|12.02.2022
|1' -90'
|Торино (Турин)
|1:2
|Венеция (Венеция)
|06.02.2022
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|0:2
|Наполи (Неаполь)
|22.01.2022
|1' -90'
|Интер (Милан)
|2:1
|Венеция (Венеция)
|40'
|16.01.2022
|1' -90'
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Эмполи (Эмполи)
|09.01.2022
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|0:3
|Милан (Милан)
|19.12.2021
|Был в запасе
|Сампдория (Генуя)
|1:1
|Венеция (Венеция)
|11.12.2021
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|1:1
|Ювентус (Турин)
|05.12.2021
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|3:4
|Верона (Верона)
|30.11.2021
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|4:0
|Венеция (Венеция)
|27.11.2021
|Был в запасе
|Венеция (Венеция)
|0:2
|Интер (Милан)
|11.09.2021
|1' -46'
|Эмполи (Эмполи)
|1:2
|Венеция (Венеция)
|35'
|27.08.2021
|1' -90'
|Удинезе (Удине)
|3:0
|Венеция (Венеция)
|22.08.2021
|Был в запасе
|Наполи (Неаполь)
|2:0
|Венеция (Венеция)