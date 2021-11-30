Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Лука Леццерини - статистика

    #12 | Вратарь
    Имя Лука
    Фамилия Леццерини
    Команда Венеция
    Состав Основной
    Родной город Рим
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 24 марта 1995 (27 лет)
    Рост 195
    Вес 86
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    • Читайте нас: 
    11