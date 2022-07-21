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    Джон Гуидетти - статистика

    #10 | Нападающий
    Имя Джон
    Фамилия Гуидетти
    Команда Алавес
    Состав Основной
    Родной город Стокгольм
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 15 апреля 1992 (30 лет)
    Рост 185
    Стоимость:
    € 1,20
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    АИК 4 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2022 1' -90' АИК (Стокгольм) 0:1 Словацко (Угерске-Градиште)
    18.08.2022 1' -90' Словацко (Угерске-Градиште) 3:0 АИК (Стокгольм)
    04.08.2022 1' -90' АИК (Стокгольм) 1:1 Шкендия (Тетово)
    17'
    27.07.2022 1' -106' АИК (Стокгольм) 2:0 Ворскла (Полтава)
    21.07.2022 Был в запасе Ворскла (Полтава) 3:2 АИК (Стокгольм)
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