Джон Гуидетти - статистика
#10 | Нападающий
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Гуидетти
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|185
Стоимость:
€ 1,20
млн
|Имя
|Джон
|Фамилия
|Гуидетти
|Команда
|Алавес
|Состав
|Основной
|Родной город
|Стокгольм
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 апреля 1992 (30 лет)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|АИК
|4
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.08.2022
|1' -90'
|АИК (Стокгольм)
|0:1
|Словацко (Угерске-Градиште)
|18.08.2022
|1' -90'
|Словацко (Угерске-Градиште)
|3:0
|АИК (Стокгольм)
|04.08.2022
|1' -90'
|АИК (Стокгольм)
|1:1
|Шкендия (Тетово)
|17'
|27.07.2022
|1' -106'
|АИК (Стокгольм)
|2:0
|Ворскла (Полтава)
|21.07.2022
|Был в запасе
|Ворскла (Полтава)
|3:2
|АИК (Стокгольм)