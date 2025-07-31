Статистика по турнирам

Лига конференций 2025/2026 Швеция. Аллсвенскан 2025 Швеция. Аллсвенскан 2024 Лига конференций 2022/2023 Испания. Кубок 2021/2022 Испания. Примера 2021/2022 Испания. Кубок 2020/2021 Испания. Примера 2020/2021 Лига наций 2020/2021 Испания. Примера 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Испания. Кубок 2018/2019 Испания. Примера 2018/2019 Лига наций 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Испания. Кубок 2017/2018 Испания. Примера 2017/2018 Испания. Кубок 2016/2017 Испания. Примера 2016/2017 Лига Европы 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Испания. Кубок 2015/2016 Испания. Примера 2015/2016 Лига Европы 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Англия. Премьер-Лига 2013/2014 Голландия. Эредивизие 2011/2012