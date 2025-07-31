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АИК
Джон Гуидетти
Статистика
€ 250 тыс
Джон Гуидетти - статистика
АИК
15 апреля 1992 (34), Стокгольм
#11 | Нападающий
185 см
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Команда
И
Г
П
Ж
К
АИК
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 2 раунд
АИК
6 : 0
31.07.2025
Пайде
58' - 90'
Лига конференций, 2 раунд
Пайде
0 : 2
24.07.2025
АИК
1' - 62'
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