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    Михаил Александров - статистика

    #77 | Полузащитник
    Имя Михаил
    Фамилия Александров
    Состав Без клуба
    Родной город София
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 11 июня 1989 (33 года)
    Рост 180
    Стоимость:
    € 500
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Арсенал 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    29.07.2018 1' -57' Арсенал (Тула) 0:0 Динамо (Москва)
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