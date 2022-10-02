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    Йорг Зибенхандль - статистика

    #27 | Вратарь
    Имя Йорг
    Фамилия Зибенхандль
    Команда Штурм
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 18 января 1990 (33 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 700
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    25.02.2023 Был в запасе Штурм 1:2 Аустрия К Австрия. Бундеслига, 19 тур
    18.02.2023 Был в запасе Хартберг 1:2 Штурм Австрия. Бундеслига, 18 тур
    10.02.2023 Был в запасе Штурм 1:0 Рапид Австрия. Бундеслига, 17 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Штурм 15 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.02.2023 Был в запасе Штурм (Грац) 1:2 Аустрия К (Клагенфурт)
    18.02.2023 Был в запасе Хартберг (Хартберг) 1:2 Штурм (Грац)
    10.02.2023 Был в запасе Штурм (Грац) 1:0 Рапид (Вена)
    13.11.2022 1' -90' ЛАСК (Линц) 1:1 Штурм (Грац)
    06.11.2022 1' -90' Альтах (Альтах) 1:1 Штурм (Грац)
    30.10.2022 1' -90' Штурм (Грац) 2:1 Рид (Рид)
    22.10.2022 1' -90' Зальцбург (Зальцбург) 0:0 Штурм (Грац)
    16.10.2022 1' -90' Штурм (Грац) 3:2 Вольфсберг (Вольфсберг)
    09.10.2022 1' -90' Штурм (Грац) 2:1 Тироль (Ваттенс)
    02.10.2022 1' -90' Аустрия (Вена) 0:3 Штурм (Грац)
    18.09.2022 1' -90' Штурм (Грац) 2:0 Аустрия Л (Лустенау)
    11.09.2022 1' -90' Аустрия К (Клагенфурт) 0:2 Штурм (Грац)
    28.08.2022 1' -90' Рапид (Вена) 1:2 Штурм (Грац)
    20.08.2022 1' -90' Штурм (Грац) 0:1 ЛАСК (Линц)
    13.08.2022 1' -90' Штурм (Грац) 4:0 Альтах (Альтах)
    06.08.2022 1' -90' Рид (Рид) 1:1 Штурм (Грац)
    30.07.2022 1' -90' Штурм (Грац) 2:1 Зальцбург (Зальцбург)
    23.07.2022 1' -90' Вольфсберг (Вольфсберг) 1:1 Штурм (Грац)
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