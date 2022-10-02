Йорг Зибенхандль - статистика
#27 | Вратарь
|Имя
|Йорг
|Фамилия
|Зибенхандль
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 января 1990 (33 года)
|Рост
|184
Стоимость:
€ 700
тыс
|Имя
|Йорг
|Фамилия
|Зибенхандль
|Команда
|Штурм
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Вратарь
|Дата рождения
|18 января 1990 (33 года)
|Рост
|184
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|25.02.2023
|Был в запасе
|Штурм
|1:2
|Аустрия К
|Австрия. Бундеслига, 19 тур
|18.02.2023
|Был в запасе
|Хартберг
|1:2
|Штурм
|Австрия. Бундеслига, 18 тур
|10.02.2023
|Был в запасе
|Штурм
|1:0
|Рапид
|Австрия. Бундеслига, 17 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Штурм
|15
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.02.2023
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|1:2
|Аустрия К (Клагенфурт)
|18.02.2023
|Был в запасе
|Хартберг (Хартберг)
|1:2
|Штурм (Грац)
|10.02.2023
|Был в запасе
|Штурм (Грац)
|1:0
|Рапид (Вена)
|13.11.2022
|1' -90'
|ЛАСК (Линц)
|1:1
|Штурм (Грац)
|06.11.2022
|1' -90'
|Альтах (Альтах)
|1:1
|Штурм (Грац)
|30.10.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Рид (Рид)
|22.10.2022
|1' -90'
|Зальцбург (Зальцбург)
|0:0
|Штурм (Грац)
|16.10.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|3:2
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|09.10.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Тироль (Ваттенс)
|02.10.2022
|1' -90'
|Аустрия (Вена)
|0:3
|Штурм (Грац)
|18.09.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|2:0
|Аустрия Л (Лустенау)
|11.09.2022
|1' -90'
|Аустрия К (Клагенфурт)
|0:2
|Штурм (Грац)
|28.08.2022
|1' -90'
|Рапид (Вена)
|1:2
|Штурм (Грац)
|20.08.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|0:1
|ЛАСК (Линц)
|13.08.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|4:0
|Альтах (Альтах)
|06.08.2022
|1' -90'
|Рид (Рид)
|1:1
|Штурм (Грац)
|30.07.2022
|1' -90'
|Штурм (Грац)
|2:1
|Зальцбург (Зальцбург)
|23.07.2022
|1' -90'
|Вольфсберг (Вольфсберг)
|1:1
|Штурм (Грац)