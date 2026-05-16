Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 125 тыс

Жереми Фрик - статистика

Серветт
8 марта 1993 (33), Генф
#32 | Вратарь
190 см
Швейцария
Статистика Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Серветт
12
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Швейцария. Суперлига, 38 тур
Цюрих
0 : 2
16.05.2026
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 37 тур
Серветт
2 : 0
12.05.2026
Лозанна-Спорт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 36 тур
Люцерн
3 : 3
09.05.2026
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 35 тур
Грассхоппер
0 : 2
03.05.2026
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 34 тур
Серветт
5 : 3
26.04.2026
Винтертур
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 33 тур
Янг Бойз
1 : 1
12.04.2026
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 32 тур
Серветт
3 : 0
06.04.2026
Люцерн
56' - 90'
Швейцария. Суперлига, 31 тур
Серветт
5 : 0
21.03.2026
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 30 тур
Базель
3 : 1
15.03.2026
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 16 тур
Грассхоппер
0 : 1
06.12.2025
Серветт
1' - 59'
58'
Швейцария. Суперлига, 15 тур
Серветт
4 : 4
30.11.2025
Янг Бойз
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 14 тур
Люцерн
2 : 2
22.11.2025
Серветт
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 13 тур
Серветт
0 : 1
08.11.2025
Тун
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 12 тур
Винтертур
4 : 2
01.11.2025
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 11 тур
Лозанна-Спорт
1 : 3
29.10.2025
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 10 тур
Серветт
2 : 1
26.10.2025
Лугано
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 9 тур
Тун
3 : 1
18.10.2025
Серветт
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 8 тур
Серветт
0 : 3
05.10.2025
Базель
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 7 тур
Серветт
4 : 0
27.09.2025
Винтертур
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 5 тур
Серветт
2 : 2
31.08.2025
Люцерн
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 3 тур
Серветт
1 : 1
10.08.2025
Грассхоппер
Был в запасе
Швейцария. Суперлига, 2 тур
Серветт
1 : 4
02.08.2025
Санкт-Галлен
1' - 90'
Швейцария. Суперлига, 1 тур
Янг Бойз
3 : 1
26.07.2025
Серветт
1' - 90'
Главные новости
Беллингем и Ромеро обменялись оскорблениями в мадридском дерби
00:52
Титов вернулся к тренерской работе после 7-летней паузы
00:37
ВидеоМесси показал форму на прощальный матч за сборную Аргентины
00:30
Беленов объяснил, почему отклонил предложение «Спартака» в 2023 году
Вчера, 23:59
Канчельскис: «Почему-то Вторую лигу делают отбросами – просто негодяи»
Вчера, 23:45
ВидеоХоланд и Mr Beast повторили популярный мем
Вчера, 23:31
Миранчук определился с будущим в «Динамо»
Вчера, 23:23
Батраков раскрыл свою цель в «Галатасарае»
Вчера, 22:55
Талалаев определил лучшего полузащитника РПЛ: «Мне такие нравятся»
Вчера, 22:00
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
Вчера, 21:25
12
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+