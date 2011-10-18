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    Петр Брозек - статистика

    #14 | Защитник
    Имя Петр
    Фамилия Брозек
    Команда Пяст
    Состав Основной
    Родной город Кельце
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 21 апреля 1983 (39 лет)
    Рост 178
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Трабзонспор 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    18.10.2011 46' -90' ЦСКА (Москва) 3:0 Трабзонспор (Трабзон)
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