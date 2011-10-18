Петр Брозек - статистика
#14 | Защитник
|Имя
|Петр
|Фамилия
|Брозек
|Команда
|Пяст
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кельце
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|178
|Имя
|Петр
|Фамилия
|Брозек
|Команда
|Пяст
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кельце
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|21 апреля 1983 (39 лет)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Трабзонспор
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.10.2011
|46' -90'
|ЦСКА (Москва)
|3:0
|Трабзонспор (Трабзон)