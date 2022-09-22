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    Лоран Янс - статистика

    #20 | Полузащитник
    Имя Лоран
    Фамилия Янс
    Команда Падерборн
    Состав Основной
    Родной город Люксембург
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 5 августа 1992 (30 лет)
    Стоимость:
    € 350
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Люксембург 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.09.2022 1' -90' Люксембург 1:0 Литва
    22.09.2022 1' -90' Турция 3:3 Люксембург
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