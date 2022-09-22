Лоран Янс - статистика
#20 | Полузащитник
|Имя
|Лоран
|Фамилия
|Янс
|Команда
|Падерборн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люксембург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 августа 1992 (30 лет)
Стоимость:
€ 350
тыс
|Имя
|Лоран
|Фамилия
|Янс
|Команда
|Падерборн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люксембург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 августа 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люксембург
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|1' -90'
|Люксембург
|1:0
|Литва
|22.09.2022
|1' -90'
|Турция
|3:3
|Люксембург