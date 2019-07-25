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Филипп Хозинер
Статистика
Филипп Хозинер - статистика
Завершил карьеру
15 мая 1989 (37), Эйзенштадт
#26 | Нападающий
178 см | 77 кг
Австрия
Статистика
Трансферы
Статистика по турнирам
Лига Европы 2019/2020
Австрия. Бундеслига 2018/2019
Лига Европы 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Германия. Кубок 2017/2018
Германия. Кубок 2016/2017
Германия. Бундеслига 2015/2016
Лига чемпионов 2013/2014
Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Штурм
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы, 2 раунд
Хаугесунд
2 : 0
25.07.2019
Штурм
1' - 90'
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