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Румыния. Лига I
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ЧФР Клуж
Дамьян Джокович
Статистика
€ 125 тыс
Дамьян Джокович - статистика
ЧФР Клуж
18 апреля 1990 (36), Загреб
#88 | Полузащитник
188 см
Хорватия | Нидерланды
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Команда
И
Г
П
Ж
К
ЧФР Клуж
3
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига конференций, 3 раунд
Тромсе
2 : 1
13.08.2026
ЧФР Клуж
1' - 90'
Лига конференций, 3 раунд
ЧФР Клуж
0 : 5
06.08.2026
Тромсе
Был в запасе
Лига конференций, 2 раунд
ЧФР Клуж
3 : 0
30.07.2026
Алашкерт
1' - 90'
49'
Лига конференций, 2 раунд
Алашкерт
1 : 1
23.07.2026
ЧФР Клуж
1' - 90'
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