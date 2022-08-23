Этан Эбанкс-Лэнделл - статистика
#24 | Защитник
|Имя
|Этан
|Фамилия
|Эбанкс-Лэнделл
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 декабря 1992 (30 лет)
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Этан
|Фамилия
|Эбанкс-Лэнделл
|Команда
|Шрусбери Таун
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 декабря 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рочдейл
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.08.2022
|1' -90'
|Шеффилд Уэнсдэй (Шеффилд)
|3:0
|Рочдейл (Рочдейл)