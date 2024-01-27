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Гари Гарднер
Статистика
Гари Гарднер - статистика
Завершил карьеру
29 июня 1992 (34)
#20 | Полузащитник
188 см
Англия
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Англия. Кубок 2023/2024
Англия. Кубок лиги 2023/2024
Англия. Чемпионшип 2023/2024
Англия. Кубок 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2022/2023
Англия. Чемпионшип 2021/2022
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Англия. Кубок 2019/2020
Англия. Чемпионшип 2019/2020
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Англия. Чемпионшип 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Кубок Лиги 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2017/2018
Англия. Чемпионшип 2016/2017
Англия. Кубок 2015/2016
Англия. Чемпионшип 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2012/2013
Англия. Кубок 2011/2012
Англия. Премьер-Лига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Бирмингем Сити
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Англия. Кубок, 1/16 финала
Лестер
3 : 0
27.01.2024
Бирмингем Сити
Был в запасе
Англия. Кубок, 1/32 финала
Бирмингем Сити
2 : 1
16.01.2024
Халл Сити
1' - 63'
Англия. Кубок, 1/32 финала
Халл Сити
1 : 1
06.01.2024
Бирмингем Сити
1' - 58'
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