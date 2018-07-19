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    Даниэль Нэги - статистика

    #32 | Полузащитник
    Имя Даниэль
    Фамилия Нэги
    Команда Оснабрюк
    Состав Основной
    Родной город Будапешт
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 15 марта 1991 (31 год)
    Рост 181
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Уйпешт 3 1 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    02.08.2018 1' -90' Уйпешт (Будапешт) 1:3 Севилья (Севилья)
    26.07.2018 1' -90' Севилья (Севилья) 4:0 Уйпешт (Будапешт)
    19.07.2018 1' -90' Уйпешт (Будапешт) 4:0 Нефтчи (Баку)
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