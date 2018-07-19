Даниэль Нэги - статистика
#32 | Полузащитник
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Нэги
|Команда
|Оснабрюк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1991 (31 год)
|Рост
|181
|Имя
|Даниэль
|Фамилия
|Нэги
|Команда
|Оснабрюк
|Состав
|Основной
|Родной город
|Будапешт
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|15 марта 1991 (31 год)
|Рост
|181
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Уйпешт
|3
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|02.08.2018
|1' -90'
|Уйпешт (Будапешт)
|1:3
|Севилья (Севилья)
|26.07.2018
|1' -90'
|Севилья (Севилья)
|4:0
|Уйпешт (Будапешт)
|19.07.2018
|1' -90'
|Уйпешт (Будапешт)
|4:0
|Нефтчи (Баку)