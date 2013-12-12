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    Карлао - статистика

    #83 | Нападающий
    Имя Карлос Алешандре
    Фамилия де Соуза Силва
    Состав Без клуба
    Родной город Дуке де Каксиас
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 1 августа 1986 (36 лет)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Пасуш де Феррейра 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    12.12.2013 1' -90' Пандурий (Тыргу-Жиу) 0:0 Пасуш де Феррейра (Пасуш)
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