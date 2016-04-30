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    Милан Перендиа - статистика

    #40 | Защитник
    Имя Милан
    Фамилия Перендиа
    Состав Без клуба
    Родной город Белград
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 5 января 1986 (37 лет)
    Рост 190
    Вес 88
    Стоимость:
    € 600
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Мордовия (мол) 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.04.2016 1' -62' Мордовия (мол) (Саранск) 1:3 Ростов (мол) (Ростов-на-Дону)
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