Ливиу Антал - статистика
#8 | Полузащитник
|Имя
|Ливиу
|Фамилия
|Антал
|Команда
|Оцелул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июня 1989 (33 года)
|Рост
|178
|Имя
|Ливиу
|Фамилия
|Антал
|Команда
|Оцелул
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|2 июня 1989 (33 года)
|Рост
|178
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Оцелул
|6
|1
|1
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|07.12.2011
|1' -81'
|Бенфика (Лиссабон)
|1:0
|Оцелул (Галац)
|22.11.2011
|1' -90'
|Оцелул (Галац)
|2:3
|Базель (Базель)
|81' 75'
|02.11.2011
|1' -61'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|2:0
|Оцелул (Галац)
|18.10.2011
|1' -90'
|Оцелул (Галац)
|0:2
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|27.09.2011
|1' -90'
|Оцелул (Галац)
|0:1
|Бенфика (Лиссабон)
|14.09.2011
|1' -90'
|Базель (Базель)
|2:1
|Оцелул (Галац)
|90'