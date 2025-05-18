Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Марк Ут - статистика

Завершил карьеру
24 августа 1991 (35), Кельн
#13 | Нападающий
185 см | 73 кг
Германия
Статистика Новости Трансферы Публикации
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Кельн
11
1
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Вторая Бундеслига, 34 тур
Кельн
4 : 0
18.05.2025
Кайзерслаутерн
82' - 90'
87'
Германия. Вторая Бундеслига, 33 тур
Нюрнберг
1 : 2
09.05.2025
Кельн
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 32 тур
Кельн
1 : 1
03.05.2025
Ян Регенсбург
78' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 31 тур
Ганновер-96
1 : 0
27.04.2025
Кельн
74' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 30 тур
Кельн
3 : 1
20.04.2025
Пройссен
74' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 29 тур
Гройтер Фюрт
1 : 1
11.04.2025
Кельн
62' - 90'
71'
Германия. Вторая Бундеслига, 28 тур
Кельн
0 : 1
05.04.2025
Герта
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 27 тур
Падерборн
1 : 2
29.03.2025
Кельн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 26 тур
Кельн
2 : 1
15.03.2025
Дармштадт
87' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 17 тур
Кайзерслаутерн
0 : 1
22.12.2024
Кельн
89' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 16 тур
Кельн
3 : 1
15.12.2024
Нюрнберг
80' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 15 тур
Ян Регенсбург
0 : 1
08.12.2024
Кельн
71' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 14 тур
Кельн
2 : 2
30.11.2024
Ганновер-96
90' - 90'
Германия. Вторая Бундеслига, 13 тур
Пройссен
0 : 1
22.11.2024
Кельн
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 2 тур
Эльверсберг
1 : 2
10.08.2024
Кельн
66' - 71'
Главные новости
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
21:25
8
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
21:08
1
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
20:59
3
Канчельскис двумя словами описал игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
20:50
В «Галатасарае» Батракова приняли решение по главному тренеру
20:27
2
Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить «Родину»
20:18
6
Гендиректор «Ростова» устроил сына в клуб с зарплатой 350 тысяч рублей в месяц
20:08
9
Черданцев назвал команду РПЛ, которая превзошла его ожидания
19:58
1
Видео«Атлетико» ответил на перформанс Моуринью
19:34
Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+