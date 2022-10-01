Марк Ут - статистика
#7 | Нападающий
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Ут
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кельн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 августа 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Вес
|73
Стоимость:
€ 3,00
млн
|Имя
|Марк
|Фамилия
|Ут
|Команда
|Кельн
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кельн
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|24 августа 1991 (31 год)
|Рост
|185
|Вес
|73
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кельн
|3
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.10.2022
|80' -90'
|Кельн (Кельн)
|1:1
|Хоффенхайм (Зинсхайм)
|21.10.2022
|Был в запасе
|Майнц (Майнц)
|5:0
|Кельн (Кельн)
|35'
|16.10.2022
|72' -90'
|Кельн (Кельн)
|3:2
|Аугсбург (Аугсбург)
|90'
|09.10.2022
|75' -90'
|Боруссия (Менхенгладбах)
|5:2
|Кельн (Кельн)
|01.10.2022
|Был в запасе
|Кельн (Кельн)
|3:2
|Боруссия (Дортмунд)