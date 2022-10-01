Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Марк Ут - статистика

    #7 | Нападающий
    Имя Марк
    Фамилия Ут
    Команда Кельн
    Состав Основной
    Родной город Кельн
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 24 августа 1991 (31 год)
    Рост 185
    Вес 73
    Стоимость:
    € 3,00
    млн
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Кельн 3 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.10.2022 80' -90' Кельн (Кельн) 1:1 Хоффенхайм (Зинсхайм)
    21.10.2022 Был в запасе Майнц (Майнц) 5:0 Кельн (Кельн)
    35'
    16.10.2022 72' -90' Кельн (Кельн) 3:2 Аугсбург (Аугсбург)
    90'
    09.10.2022 75' -90' Боруссия (Менхенгладбах) 5:2 Кельн (Кельн)
    01.10.2022 Был в запасе Кельн (Кельн) 3:2 Боруссия (Дортмунд)
    • Читайте нас: 
    11