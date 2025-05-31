Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов

Алекс Притчард - статистика

Завершил карьеру
3 мая 1993 (33)
#10 | Полузащитник
171 см | 62 кг
Англия
Статистика Новости Трансферы
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Сивасспор
19
0
4
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Турция. Суперлига, 38 тур
Аланьяспор
2 : 0
31.05.2025
Сивасспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 36 тур
Самсунспор
1 : 0
18.05.2025
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 34 тур
Галатасарай
4 : 1
03.05.2025
Сивасспор
46' - 90'
Турция. Суперлига, 33 тур
Сивасспор
2 : 0
26.04.2025
Антальяспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 32 тур
Касымпаша
3 : 1
19.04.2025
Сивасспор
83' - 90'
Турция. Суперлига, 31 тур
Сивасспор
1 : 3
13.04.2025
Фенербахче
Был в запасе
Турция. Суперлига, 30 тур
Ризеспор
1 : 1
05.04.2025
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 29 тур
Сивасспор
5 : 1
29.03.2025
Адана Демирспор
78' - 90'
Турция. Суперлига, 28 тур
Хатайспор
3 : 2
16.03.2025
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 25 тур
Сивасспор
1 : 1
22.02.2025
Коньяспор
42' - 90'
Турция. Суперлига, 23 тур
Сивасспор
0 : 2
08.02.2025
Бешикташ
82' - 90'
Турция. Суперлига, 22 тур
Эюпспор
1 : 0
31.01.2025
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 20 тур
Трабзонспор
4 : 0
20.01.2025
Сивасспор
1' - 46'
Турция. Суперлига, 19 тур
Сивасспор
1 : 1
12.01.2025
Аланьяспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 17 тур
Сивасспор
0 : 0
21.12.2024
Самсунспор
1' - 73'
Турция. Суперлига, 16 тур
Бодрум
2 : 0
13.12.2024
Сивасспор
Был в запасе
Турция. Суперлига, 15 тур
Сивасспор
2 : 3
08.12.2024
Галатасарай
58' - 90'
Турция. Суперлига, 14 тур
Антальяспор
2 : 1
29.11.2024
Сивасспор
1' - 67'
43'
Турция. Суперлига, 13 тур
Сивасспор
0 : 0
24.11.2024
Касымпаша
1' - 46'
Турция. Суперлига, 9 тур
Сивасспор
3 : 2
20.10.2024
Хатайспор
1' - 10'
Турция. Суперлига, 8 тур
Гезтепе
3 : 2
05.10.2024
Сивасспор
25' - 90'
57'
Турция. Суперлига, 6 тур
Коньяспор
0 : 0
21.09.2024
Сивасспор
1' - 90'
Турция. Суперлига, 5 тур
Сивасспор
3 : 2
14.09.2024
Газиантеп
1' - 76'
37'
Турция. Суперлига, 4 тур
Бешикташ
2 : 0
01.09.2024
Сивасспор
1' - 89'
Турция. Суперлига, 3 тур
Сивасспор
0 : 1
24.08.2024
Эюпспор
1' - 70'
Турция. Суперлига, 2 тур
Кайсериспор
1 : 2
17.08.2024
Сивасспор
1' - 80'
50'
Турция. Суперлига, 1 тур
Сивасспор
0 : 0
11.08.2024
Трабзонспор
1' - 82'
Главные новости
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
21:25
5
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
21:08
1
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
20:59
3
Канчельскис двумя словами описал игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
20:50
В «Галатасарае» Батракова приняли решение по главному тренеру
20:27
2
Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить «Родину»
20:18
6
Гендиректор «Ростова» устроил сына в клуб с зарплатой 350 тысяч рублей в месяц
20:08
9
Черданцев назвал команду РПЛ, которая превзошла его ожидания
19:58
1
Видео«Атлетико» ответил на перформанс Моуринью
19:34
Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+