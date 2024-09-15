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Виктор Ваньяма
Статистика
Виктор Ваньяма - статистика
Завершил карьеру
25 июня 1991 (35), Найроби
#2 | Полузащитник
188 см | 7 кг
Кения
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Статистика по турнирам
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
США. МЛС 2021
США. МЛС 2020
Англия. Премьер-лига 2019/2020
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Англия. Кубок лиги 2018/2019
Англия. Премьер-лига 2018/2019
Лига чемпионов 2018/2019
Англия. Кубок 2017/2018
Англия. Премьер-лига 2017/2018
Лига чемпионов 2017/2018
Англия. Кубок 2016/2017
Англия. Кубок Лиги 2016/2017
Англия. Премьер-лига 2016/2017
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Англия. Премьер-лига 2015/2016
Англия. Премьер-Лига 2014/2015
Англия. Премьер-Лига 2013/2014
Лига чемпионов 2012/2013
Лига Европы 2011/2012
Шотландия. Премьер-Лига 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монреаль
12
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 41 тур
Монреаль
2 : 1
15.09.2024
Шарлотт
Был в запасе
США. МЛС, 38 тур
Цинциннати
4 : 1
01.09.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 37 тур
Монреаль
0 : 5
25.08.2024
Нью-Инглэнд Революшн
Был в запасе
США. МЛС, 36 тур
Монреаль
0 : 1
21.07.2024
Торонто
Был в запасе
США. МЛС, 35 тур
Нью-Йорк Ред Буллз
2 : 2
18.07.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 33 тур
Монреаль
1 : 0
14.07.2024
Атланта Юнайтед
1' - 71'
США. МЛС, 32 тур
Монреаль
1 : 1
07.07.2024
Ванкувер Уайткепс
1' - 61'
США. МЛС, 30 тур
Нью-Йорк Сити
2 : 0
04.07.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 29 тур
Монреаль
4 : 2
30.06.2024
Филадельфия Юнион
90' - 90'
США. МЛС, 26 тур
Монреаль
2 : 2
20.06.2024
Нью-Йорк Ред Буллз
72' - 90'
США. МЛС, 25 тур
Монреаль
0 : 0
16.06.2024
Реал Солт-Лейк
1' - 73'
США. МЛС, 23 тур
Филадельфия Юнион
2 : 1
02.06.2024
Монреаль
66' - 90'
США. МЛС, 22 тур
Монреаль
4 : 2
30.05.2024
Ди Си Юнайтед
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Монреаль
0 : 0
26.05.2024
Нэшвилл
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Торонто
5 : 0
19.05.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 18 тур
Монреаль
1 : 3
16.05.2024
Коламбус
1' - 58'
США. МЛС, 16 тур
Монреаль
2 : 3
12.05.2024
Интер Майами
Был в запасе
США. МЛС, 15 тур
Нэшвилл
4 : 1
05.05.2024
Монреаль
88' - 90'
90'
США. МЛС, 13 тур
Коламбус
0 : 0
28.04.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 12 тур
Монреаль
2 : 2
21.04.2024
Орландо Сити
Был в запасе
США. МЛС, 11 тур
Монреаль
2 : 1
14.04.2024
Цинциннати
63' - 90'
США. МЛС, 10 тур
Сиэтл
5 : 0
07.04.2024
Монреаль
58' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Ди Си Юнайтед
1 : 0
31.03.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Чикаго Файр
4 : 3
16.03.2024
Монреаль
Был в запасе
США. МЛС, 5 тур
Интер Майами
2 : 3
11.03.2024
Монреаль
71' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Даллас
1 : 2
03.03.2024
Монреаль
77' - 90'
США. МЛС, 1 тур
Орландо Сити
0 : 0
25.02.2024
Монреаль
Был в запасе
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