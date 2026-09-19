Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Бразилия. Серия А, 27 тур
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Бразилия. Серия А, 26 тур
Бразилия. Серия А, 25 тур
Статистика по турнирам
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Бразилия. Серия А, 27 тур
Бразилия. Серия А, 26 тур
Бразилия. Серия А, 25 тур
Бразилия. Серия А, 23 тур
Бразилия. Серия А, 22 тур
Бразилия. Серия А, 20 тур
Бразилия. Серия А, 19 тур
Бразилия. Серия А, 18 тур
Бразилия. Серия А, 17 тур
Бразилия. Серия А, 16 тур
Бразилия. Серия А, 15 тур
Бразилия. Серия А, 14 тур
Бразилия. Серия А, 13 тур
Бразилия. Серия А, 12 тур
Бразилия. Серия А, 11 тур
Бразилия. Серия А, 10 тур