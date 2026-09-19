Введите ваш ник на сайте
Главная
Меню
РПЛ ФНЛ Матчи Новости Конкурс прогнозов
Нотифаи
Бонусы букмекеров Новости Календарь Турниры Трансляции Статьи Конкурс прогнозов Прогнозы на футбол Рейтинг букмекеров Трансферы Рейтинг ФИФА Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ FONBET Кубок России PARI Первая лига Лига чемпионов Лига Европы Лига конференций АПЛ Примера Серия А Бундеслига Лига 1 Саудовская Аравия 2 лига. «Золото» 2 лига. «Серебро» 2 лига. Группа 1 2 лига. Группа 2 2 лига. Группа 3 2 лига. Группа 4 МФЛ Украина Казахстан Беларусь Турция МЛС Португалия Нидерланды Бразилия Все турниры
Спартак Зенит ЦСКА Локомотив Динамо Краснодар Реал Барселона Манчестер Сити Ливерпуль Манчестер Юнайтед Арсенал Бавария ПСЖ Челси Все команды
Сафонов Батраков Месси Роналду Мбаппе Головин Миранчук Все игроки
Рейтинг пользователей Наш бот О нас
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
€ 800 тыс

Дуду - статистика

Атлетико Минейро
7 января 1992 (34), Гояния
#92 | Нападающий
166 см | 65 кг
Бразилия
Статистика Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
19.09.2026
Шапекоэнсе
58' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
12.09.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Копа Судамерикана, 1/4 финала
Сантос
2 : 0
10.09.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сан-Паулу
2 : 0
06.09.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
30.08.2026
Витория
75' - 90'
Статистика по турнирам
Команда
И
Г
П
Ж
К
Атлетико Минейро
16
2
0
0
0
Витория
3
1
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Бразилия. Серия А, 28 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
19.09.2026
Шапекоэнсе
58' - 90'
Бразилия. Серия А, 27 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
12.09.2026
Флуминенсе
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 26 тур
Сан-Паулу
2 : 0
06.09.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 25 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
30.08.2026
Витория
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 23 тур
Атлетико Минейро
3 : 0
16.08.2026
Гремио
81' - 90'
Бразилия. Серия А, 22 тур
Ремо
2 : 2
09.08.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 20 тур
Палмейрас
1 : 2
27.07.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 19 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
22.07.2026
Баия
67' - 90'
Бразилия. Серия А, 18 тур
Васко да Гама
0 : 1
31.05.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 17 тур
Коринтианс
1 : 0
25.05.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 16 тур
Атлетико Минейро
3 : 1
17.05.2026
Мирассол
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 15 тур
Атлетико Минейро
1 : 1
10.05.2026
Ботафого
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 14 тур
Крузейро
1 : 3
03.05.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 13 тур
Атлетико Минейро
0 : 4
27.04.2026
Фламенго
74' - 90'
Бразилия. Серия А, 12 тур
Коритиба
2 : 0
19.04.2026
Атлетико Минейро
66' - 90'
Бразилия. Серия А, 11 тур
Сантос
1 : 0
12.04.2026
Атлетико Минейро
80' - 90'
Бразилия. Серия А, 10 тур
Атлетико Минейро
2 : 1
05.04.2026
Атлетико Паранаэнсе
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 9 тур
Шапекоэнсе
0 : 4
03.04.2026
Атлетико Минейро
81' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 8 тур
Флуминенсе
1 : 0
22.03.2026
Атлетико Минейро
Был в запасе
Бразилия. Серия А, 7 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
19.03.2026
Сан-Паулу
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 6 тур
Витория
2 : 0
15.03.2026
Атлетико Минейро
58' - 90'
Бразилия. Серия А, 5 тур
Атлетико Минейро
1 : 0
12.03.2026
Интернасьонал
75' - 90'
Бразилия. Серия А, 4 тур
Гремио
2 : 1
26.02.2026
Атлетико Минейро
69' - 90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Атлетико Минейро
3 : 3
12.02.2026
Ремо
56' - 90'
90'
Бразилия. Серия А, 3 тур
Витория
1 : 2
11.02.2026
Фламенго
1' - 79'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Палмейрас
5 : 1
05.02.2026
Витория
46' - 90'
56'
Бразилия. Серия А, 2 тур
Брагантино
1 : 0
05.02.2026
Атлетико Минейро
1' - 46'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Витория
2 : 0
29.01.2026
Ремо
46' - 90'
Бразилия. Серия А, 1 тур
Атлетико Минейро
2 : 2
29.01.2026
Палмейрас
1' - 61'
Главные новости
Смородская объяснила, почему «Спартак» не станет чемпионом
21:25
4
«В этом плане тяжело»: Батраков рассказал о своей проблеме в Турции
21:08
1
Сын гендиректора «Ростова» ездил на матч со «Спартаком» за счет клуба, отобрав деньги у детской команды
20:59
3
Канчельскис двумя словами описал игру «Манчестер Юнайтед» в этом сезоне
20:50
В «Галатасарае» Батракова приняли решение по главному тренеру
20:27
2
Реакция Мостового на готовность Абаскаля возглавить «Родину»
20:18
6
Гендиректор «Ростова» устроил сына в клуб с зарплатой 350 тысяч рублей в месяц
20:08
9
Черданцев назвал команду РПЛ, которая превзошла его ожидания
19:58
1
Видео«Атлетико» ответил на перформанс Моуринью
19:34
Талалаев определил лучшего форварда в новом сезоне РПЛ
18:56
1
Все новости
Архив О нас Пользовательское соглашение Правила Политика сайта
18+