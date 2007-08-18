|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Арминия
|3
|-7
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|29.03.2008
|1' -90'
|Гамбург (Гамбург)
|1:1
|Арминия (Билефельд)
|15.03.2008
|1' -90'
|Ганновер-96 (Ганновер)
|2:2
|Арминия (Билефельд)
|01.03.2008
|Был в запасе
|Ганза (Росток)
|1:1
|Арминия (Билефельд)
|15.12.2007
|1' -90'
|Арминия (Билефельд)
|2:0
|Штутгарт (Штутгарт)
|02.12.2007
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|0:1
|Бавария (Мюнхен)
|03.11.2007
|Был в запасе
|Байер (Леверкузен)
|4:0
|Арминия (Билефельд)
|21.10.2007
|Был в запасе
|Карлсруэ (Карлсруэ)
|0:0
|Арминия (Билефельд)
|15.09.2007
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|4:2
|Ганза (Росток)
|01.09.2007
|Был в запасе
|Дуйсбург (Дуйсбург)
|3:0
|Арминия (Билефельд)
|18.08.2007
|Был в запасе
|Арминия (Билефельд)
|2:2
|Айнтрахт (Франкфурт)