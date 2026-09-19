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Италия. Серия B
Команды
Каррарезе
Никола Равалья
Статистика
€ 50 тыс
Никола Равалья - статистика
Каррарезе
12 декабря 1988 (37), Форли
#30 | Вратарь
184 см
Италия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Италия. Серия В, 5 тур
Каррарезе
0 : 1
19.09.2026
Беневенто
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Каррарезе
0 : 1
05.09.2026
Эмполи
Был в запасе
Статистика по турнирам
Италия. Серия В 2024/2025
Италия. Кубок 2023/2024
Италия. Серия В 2023/2024
Италия. Серия А 2022/2023
Италия. Серия А 2021/2022
Италия. Серия А 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Каррарезе
2
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 34 тур
Палермо
1 : 1
13.05.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 38 тур
Мантова
2 : 1
09.05.2025
Каррарезе
1' - 90'
Италия. Серия В, 37 тур
Каррарезе
2 : 1
04.05.2025
Модена
23' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Циттаделла
0 : 0
05.04.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 31 тур
Каррарезе
2 : 1
30.03.2025
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 30 тур
Зюйдтироль
2 : 2
16.03.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 29 тур
Каррарезе
0 : 1
08.03.2025
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 28 тур
Каррарезе
2 : 2
01.03.2025
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 27 тур
Реджана 1919
2 : 2
22.02.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 26 тур
Каррарезе
3 : 2
15.02.2025
Салернитана
Был в запасе
Италия. Серия В, 25 тур
Козенца
1 : 0
08.02.2025
Каррарезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 18 тур
Кремонезе
1 : 1
22.12.2024
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Козенца
2 : 1
15.09.2024
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Сампдория
0 : 0
31.08.2024
Бари
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Салернитана
3 : 2
27.08.2024
Сампдория
Был в запасе
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