Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Никола Равалья - статистика

    #30 | Вратарь
    Имя Никола
    Фамилия Равалья
    Команда Сампдория
    Состав Основной
    Родной город Форли
    Гражданство
    Позиция Вратарь
    Дата рождения 12 декабря 1988 (34 года)
    Рост 184
    Стоимость:
    € 100
    тыс
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    05.03.2023 Был в запасе Сампдория 0:0 Салернитана Италия. Серия А, 25 тур
    27.02.2023 Был в запасе Лацио 1:0 Сампдория Италия. Серия А, 24 тур
    18.02.2023 Был в запасе Сампдория 1:2 Болонья Италия. Серия А, 23 тур
    13.02.2023 Был в запасе Сампдория 0:0 Интер Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Сампдория 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    22.05.2022 Был в запасе Интер (Милан) 3:0 Сампдория (Генуя)
    16.05.2022 86' -90' Сампдория (Генуя) 4:1 Фиорентина (Флоренция)
    07.05.2022 Был в запасе Лацио (Рим) 2:0 Сампдория (Генуя)
    30.04.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:0 Дженоа (Генуя)
    23.04.2022 Был в запасе Верона (Верона) 1:1 Сампдория (Генуя)
    16.04.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Салернитана (Салернитана)
    11.04.2022 Был в запасе Болонья (Болонья) 2:0 Сампдория (Генуя)
    03.04.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Рома (Рим)
    20.03.2022 Был в запасе Венеция (Венеция) 0:2 Сампдория (Генуя)
    12.03.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:3 Ювентус (Турин)
    05.03.2022 Был в запасе Удинезе (Удине) 2:1 Сампдория (Генуя)
    28.02.2022 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 4:0 Сампдория (Генуя)
    19.02.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:0 Эмполи (Эмполи)
    13.02.2022 Был в запасе Милан (Милан) 1:0 Сампдория (Генуя)
    06.02.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 4:0 Сассуоло (Сассуоло)
    23.01.2022 Был в запасе Специя (Ла Специя) 1:0 Сампдория (Генуя)
    15.01.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Торино (Турин)
    09.01.2022 Был в запасе Наполи (Неаполь) 1:0 Сампдория (Генуя)
    06.01.2022 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Кальяри (Кальяри)
    22.12.2021 Был в запасе Рома (Рим) 1:1 Сампдория (Генуя)
    19.12.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:1 Венеция (Венеция)
    10.12.2021 Был в запасе Дженоа (Генуя) 1:3 Сампдория (Генуя)
    05.12.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:3 Лацио (Рим)
    30.11.2021 Был в запасе Фиорентина (Флоренция) 3:1 Сампдория (Генуя)
    27.11.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:1 Верона (Верона)
    21.11.2021 Был в запасе Салернитана (Салернитана) 0:2 Сампдория (Генуя)
    07.11.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:2 Болонья (Болонья)
    27.10.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 1:3 Аталанта (Бергамо)
    22.10.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 2:1 Специя (Ла Специя)
    03.10.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 3:3 Удинезе (Удине)
    26.09.2021 Был в запасе Ювентус (Турин) 3:2 Сампдория (Генуя)
    23.09.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:4 Наполи (Неаполь)
    19.09.2021 Был в запасе Эмполи (Эмполи) 0:3 Сампдория (Генуя)
    29.08.2021 Был в запасе Сассуоло (Сассуоло) 0:0 Сампдория (Генуя)
    23.08.2021 Был в запасе Сампдория (Генуя) 0:1 Милан (Милан)
    • Читайте нас: 
    11