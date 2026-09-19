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Германия. Вторая Бундеслига
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Айнтрахт
Бенжамин Уфофф
Статистика
€ 300 тыс
Бенжамин Уфофф - статистика
Айнтрахт
8 августа 1993 (33)
#32 | Вратарь
190 см
Германия
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Германия. Вторая Бундеслига, 6 тур
Кайзерслаутерн
1 : 0
19.09.2026
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 5 тур
Айнтрахт
2 : 2
12.09.2026
Динамо Дрезден
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 4 тур
Оснабрюк
3 : 1
06.09.2026
Айнтрахт
Был в запасе
Германия. Вторая Бундеслига, 3 тур
Айнтрахт
3 : 5
28.08.2026
Герта
Был в запасе
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Германия. Третья Лига 2025/2026
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Команда
И
Г
П
Ж
К
Ганза
1
0
0
0
0
Матчи игрока в этом турнире
Германия. Кубок, 1 раунд
Ганза
0 : 4
16.08.2025
Хоффенхайм
1' - 90'
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