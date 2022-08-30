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    Влад Кирикеш - статистика

    #21 | Защитник
    Имя Влад
    Фамилия Кирикеш
    Команда Кремонезе
    Состав Основной
    Родной город Бачэу
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 14 ноября 1989 (33 года)
    Рост 183
    Стоимость:
    € 1,80
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    06.03.2023 1' - 35' Сассуоло 3:2 Кремонезе Италия. Серия А, 25 тур
    28.02.2023 84' - 90' Кремонезе 2:1 Рома Италия. Серия А, 24 тур
    12.02.2023 1' - 90' Наполи 3:0 Кремонезе Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
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