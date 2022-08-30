Влад Кирикеш - статистика
#21 | Защитник
|Имя
|Влад
|Фамилия
|Кирикеш
|Команда
|Кремонезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бачэу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|183
Стоимость:
€ 1,80
млн
|Имя
|Влад
|Фамилия
|Кирикеш
|Команда
|Кремонезе
|Состав
|Основной
|Родной город
|Бачэу
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|14 ноября 1989 (33 года)
|Рост
|183
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|06.03.2023
|1' - 35'
|Сассуоло
|3:2
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 25 тур
|28.02.2023
|84' - 90'
|Кремонезе
|2:1
|Рома
|Италия. Серия А, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 90'
|Наполи
|3:0
|Кремонезе
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Кремонезе
|11
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|06.03.2023
|1' -35'
|Сассуоло (Сассуоло)
|3:2
|Кремонезе (Кремона)
|28.02.2023
|84' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|2:1
|Рома (Рим)
|12.02.2023
|1' -90'
|Наполи (Неаполь)
|3:0
|Кремонезе (Кремона)
|04.02.2023
|1' -74'
|Кремонезе (Кремона)
|0:2
|Лечче (Лечче)
|28.01.2023
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|1:2
|Интер (Милан)
|23.01.2023
|1' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|55' 24'
|18.09.2022
|1' -28'
|Кремонезе (Кремона)
|0:4
|Лацио (Рим)
|11.09.2022
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Кремонезе (Кремона)
|04.09.2022
|1' -90'
|Кремонезе (Кремона)
|0:0
|Сассуоло (Сассуоло)
|30.08.2022
|Был в запасе
|Интер (Милан)
|3:1
|Кремонезе (Кремона)
|22.08.2022
|1' -90'
|Рома (Рим)
|1:0
|Кремонезе (Кремона)
|14.08.2022
|1' -46'
|Фиорентина (Флоренция)
|3:2
|Кремонезе (Кремона)
|9'