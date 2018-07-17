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    Муарем Муарем - статистика

    #10 | Полузащитник
    Имя Муарем
    Фамилия Муарем
    Команда Карабах
    Состав Основной
    Родной город Скопье
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 22 октября 1988 (34 года)
    Рост 182
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Шкупи 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    17.07.2018 1' -90' Шкупи (Чаир) 0:0 Рейнджерс (Глазго)
    59'
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