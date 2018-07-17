Муарем Муарем - статистика
#10 | Полузащитник
|Имя
|Муарем
|Фамилия
|Муарем
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 октября 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Имя
|Муарем
|Фамилия
|Муарем
|Команда
|Карабах
|Состав
|Основной
|Родной город
|Скопье
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|22 октября 1988 (34 года)
|Рост
|182
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Шкупи
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|17.07.2018
|1' -90'
|Шкупи (Чаир)
|0:0
|Рейнджерс (Глазго)
|59'