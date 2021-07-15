Статистика по турнирам

Лига конференций 2021/2022 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Отбор ЧЕ-2020 2019 Лига Европы 2018/2019 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011