Кевин Мальже - статистика
#29 | Защитник
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Мальже
|Команда
|Дюделанж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вилтц
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1991 (32 года)
|Рост
|185
|Имя
|Кевин
|Фамилия
|Мальже
|Команда
|Дюделанж
|Состав
|Основной
|Родной город
|Вилтц
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|15 января 1991 (32 года)
|Рост
|185
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Свифт
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|15.07.2021
|69' -89'
|Свифт (Эсперанж)
|1:1
|Домжале (Домжале)