Был в запасе

Был в запасе

Был в запасе

Статистика по турнирам

Товарищеские матчи. Сборные 2024 Лига конференций 2023/2024 Отбор ЧЕ-2024 2023 Товарищеские матчи. Сборные 2023 Лига конференций 2022/2023 Лига наций 2022/2023 Лига чемпионов 2022/2023 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Россия. ФНЛ 2016/2017 Россия. ФНЛ 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Россия. Кубок 2014/2015 Россия. ФНЛ 2014/2015 Россия. ФНЛ 2013/2014 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Россия. Кубок 2012/2013 Россия. ФНЛ 2012/2013 Россия. ФНЛ 2011/2012