Овидиус Вербицкас - статистика
#74 | Полузащитник
|Имя
|Овидиус
|Фамилия
|Вербицкас
|Команда
|Атлантас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Вес
|77
|Имя
|Овидиус
|Фамилия
|Вербицкас
|Команда
|Атлантас
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|4 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|185
|Вес
|77
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Жальгирис
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|03.11.2022
|74' -90'
|Жальгирис (Вильнюс)
|1:2
|Слован (Братислава)
|27.10.2022
|69' -90'
|Базель (Базель)
|2:2
|Жальгирис (Вильнюс)
|13.10.2022
|Был в запасе
|Жальгирис (Вильнюс)
|2:1
|Пюник (Ереван)
|06.10.2022
|Был в запасе
|Пюник (Ереван)
|2:0
|Жальгирис (Вильнюс)
|15.09.2022
|Был в запасе
|Жальгирис (Вильнюс)
|0:1
|Базель (Базель)