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    Овидиус Вербицкас - статистика

    #74 | Полузащитник
    Имя Овидиус
    Фамилия Вербицкас
    Команда Атлантас
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 4 июля 1993 (29 лет)
    Рост 185
    Вес 77
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Жальгирис 2 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    03.11.2022 74' -90' Жальгирис (Вильнюс) 1:2 Слован (Братислава)
    27.10.2022 69' -90' Базель (Базель) 2:2 Жальгирис (Вильнюс)
    13.10.2022 Был в запасе Жальгирис (Вильнюс) 2:1 Пюник (Ереван)
    06.10.2022 Был в запасе Пюник (Ереван) 2:0 Жальгирис (Вильнюс)
    15.09.2022 Был в запасе Жальгирис (Вильнюс) 0:1 Базель (Базель)
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