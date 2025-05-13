Статистика по турнирам

Италия. Серия В 2024/2025 Италия. Серия В 2023/2024 Норвегия. Элитсериен 2023 Лига наций 2022/2023 Товарищеские матчи. Сборные 2022 Турция. Суперлига 2022/2023 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2021 Товарищеские матчи. Сборные 2021 Турция. Суперлига 2021/2022 Лига наций 2020/2021 Италия. Серия А 2019/2020 Отбор ЧЕ-2020 2019 Англия. Чемпионшип 2018/2019 Лига наций. Путь на Евро-2020 2018/2019 Чемпионат мира 2018 Англия. Кубок 2017/2018 Англия. Кубок Лиги 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2017/2018 Англия. Чемпионшип 2016/2017 Лига чемпионов 2016/2017 Отборочные матчи к ЧМ. Европа 2016/2017 Чемпионат Европы 2016 Швейцария. Суперлига 2016/2017 Лига Европы 2015/2016 Лига чемпионов 2015/2016 Швейцария. Суперлига 2015/2016 Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015 Италия. Кубок 2013/2014 Италия. Серия А 2013/2014 Товарищеские матчи. Сборные 2013 Италия. Серия А 2012/2013 Отборочные матчи к ЧМ-2014. Европа 2012/2013 Товарищеские матчи. Сборные 2012 Лига Европы 2011/2012 Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011