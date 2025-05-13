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Биркир Бьярнасон
Статистика
Биркир Бьярнасон - статистика
Завершил карьеру
27 мая 1988 (38), Акюрейри
#8 | Полузащитник
184 см
Исландия
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Италия. Серия В 2023/2024
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Отборочные матчи к ЧЕ-2016 2014/2015
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Товарищеские матчи. Сборные 2013
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Товарищеские матчи. Сборные 2012
Лига Европы 2011/2012
Отборочные матчи к ЧЕ-2012 2010/2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Брешиа
23
4
1
4
0
Матчи игрока в этом турнире
Италия. Серия В, 34 тур
Брешиа
2 : 1
13.05.2025
Реджана 1919
66' - 90'
Италия. Серия В, 38 тур
Модена
2 : 2
09.05.2025
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 37 тур
Брешиа
0 : 0
04.05.2025
Юве Стабиа
72' - 90'
Италия. Серия В, 36 тур
Циттаделла
0 : 1
01.05.2025
Брешиа
54' - 90'
86'
Италия. Серия В, 35 тур
Брешиа
1 : 2
25.04.2025
Пиза
62' - 90'
Италия. Серия В, 32 тур
Брешиа
1 : 2
05.04.2025
Мантова
87' - 90'
Италия. Серия В, 30 тур
Фрозиноне
2 : 1
15.03.2025
Брешиа
1' - 71'
Италия. Серия В, 29 тур
Брешиа
1 : 1
08.03.2025
Чезена
73' - 90'
Италия. Серия В, 28 тур
Палермо
1 : 0
02.03.2025
Брешиа
63' - 90'
Италия. Серия В, 27 тур
Брешиа
0 : 0
23.02.2025
Зюйдтироль
1' - 46'
Италия. Серия В, 26 тур
Сассуоло
2 : 0
15.02.2025
Брешиа
46' - 90'
Италия. Серия В, 25 тур
Брешиа
0 : 0
07.02.2025
Салернитана
70' - 90'
Италия. Серия В, 24 тур
Каррарезе
1 : 2
02.02.2025
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 23 тур
Брешиа
2 : 3
26.01.2025
Катанцаро
82' - 90'
Италия. Серия В, 21 тур
Брешиа
1 : 1
12.01.2025
Сампдория
Был в запасе
Италия. Серия В, 20 тур
Кремонезе
1 : 1
29.12.2024
Брешиа
1' - 46'
Италия. Серия В, 19 тур
Брешиа
3 : 3
26.12.2024
Модена
80' - 90'
Италия. Серия В, 18 тур
Салернитана
0 : 0
20.12.2024
Брешиа
86' - 90'
Италия. Серия В, 17 тур
Брешиа
0 : 0
15.12.2024
Каррарезе
69' - 90'
90'
Италия. Серия В, 16 тур
Катанцаро
2 : 1
08.12.2024
Брешиа
1' - 67'
20'
49'
Италия. Серия В, 15 тур
Брешиа
1 : 1
30.11.2024
Бари
66' - 90'
Италия. Серия В, 13 тур
Брешиа
2 : 3
09.11.2024
Козенца
46' - 90'
77'
90'
Италия. Серия В, 12 тур
Сампдория
0 : 1
03.11.2024
Брешиа
67' - 90'
69'
Италия. Серия В, 11 тур
Брешиа
1 : 1
29.10.2024
Специя
78' - 90'
90'
Италия. Серия В, 9 тур
Брешиа
2 : 5
19.10.2024
Сассуоло
79' - 90'
83'
Италия. Серия В, 8 тур
Мантова
1 : 1
06.10.2024
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 7 тур
Брешиа
3 : 2
30.09.2024
Кремонезе
Был в запасе
Италия. Серия В, 6 тур
Пиза
2 : 1
21.09.2024
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 5 тур
Брешиа
4 : 0
14.09.2024
Фрозиноне
Был в запасе
Италия. Серия В, 4 тур
Зюйдтироль
1 : 2
31.08.2024
Брешиа
Был в запасе
Италия. Серия В, 3 тур
Реджана 1919
2 : 0
27.08.2024
Брешиа
71' - 90'
Италия. Серия В, 2 тур
Брешиа
0 : 1
24.08.2024
Циттаделла
71' - 90'
Италия. Серия В, 1 тур
Брешиа
1 : 0
16.08.2024
Палермо
Был в запасе
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