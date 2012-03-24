Джонни Гормэн - статистика
#46 | Полузащитник
|Имя
|Джонни
|Фамилия
|Гормэн
|Команда
|Телфорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шеффилд
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 октября 1992 (30 лет)
|Имя
|Джонни
|Фамилия
|Гормэн
|Команда
|Телфорд
|Состав
|Основной
|Родной город
|Шеффилд
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|26 октября 1992 (30 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Вулверхэмптон
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|24.03.2012
|89' -90'
|Норвич Сити (Норвич)
|2:1
|Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)