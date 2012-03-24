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    Джонни Гормэн - статистика

    #46 | Полузащитник
    Имя Джонни
    Фамилия Гормэн
    Команда Телфорд
    Состав Основной
    Родной город Шеффилд
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 26 октября 1992 (30 лет)
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Вулверхэмптон 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    24.03.2012 89' -90' Норвич Сити (Норвич) 2:1 Вулверхэмптон (Вулверхэмптон)
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