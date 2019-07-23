Алекс Гасперони - статистика
#4 | Полузащитник
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Гасперони
|Команда
|Тре Пенне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Марино
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|180
|Имя
|Алекс
|Фамилия
|Гасперони
|Команда
|Тре Пенне
|Состав
|Основной
|Родной город
|Сан-Марино
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|30 июня 1984 (38 лет)
|Рост
|180
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Тре Пенне
|1
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|30.07.2019
|1' -90'
|Судува (Мариямполе)
|5:0
|Тре Пенне (Сан-Марино)
|42'
|23.07.2019
|Был в запасе
|Тре Пенне (Сан-Марино)
|0:5
|Судува (Мариямполе)