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    Алекс Гасперони - статистика

    #4 | Полузащитник
    Имя Алекс
    Фамилия Гасперони
    Команда Тре Пенне
    Состав Основной
    Родной город Сан-Марино
    Гражданство
    Позиция Полузащитник
    Дата рождения 30 июня 1984 (38 лет)
    Рост 180
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Тре Пенне 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    30.07.2019 1' -90' Судува (Мариямполе) 5:0 Тре Пенне (Сан-Марино)
    42'
    23.07.2019 Был в запасе Тре Пенне (Сан-Марино) 0:5 Судува (Мариямполе)
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