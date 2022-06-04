Ларс Жерсон - статистика
#7 | Полузащитник
|Имя
|Ларс
|Фамилия
|Жерсон
|Команда
|Норрчепинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люксембург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|175
Стоимость:
€ 150
тыс
|Имя
|Ларс
|Фамилия
|Жерсон
|Команда
|Норрчепинг
|Состав
|Основной
|Родной город
|Люксембург
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|5 февраля 1990 (33 года)
|Рост
|175
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Люксембург
|4
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|25.09.2022
|79' -90'
|Люксембург
|1:0
|Литва
|22.09.2022
|46' -90'
|Турция
|3:3
|Люксембург
|14.06.2022
|1' -46'
|Люксембург
|2:2
|Фарерские острова
|11.06.2022
|81' -90'
|Люксембург
|0:2
|Турция
|07.06.2022
|Был в запасе
|Фарерские острова
|0:1
|Люксембург
|04.06.2022
|Был в запасе
|Литва
|0:2
|Люксембург