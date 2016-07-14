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    Анди Лила - статистика

    #3 | Защитник
    Имя Анди
    Фамилия Лила
    Команда ПАС
    Состав Основной
    Родной город Кавая
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 12 февраля 1986 (37 лет)
    Рост 186
    Стоимость:
    € 250
    тыс
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    ПАС 4 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.08.2016 1' -90' ПАС (Яннина) 1:2 АЗ Алкмаар (Алкмаар)
    62'
    28.07.2016 1' -90' АЗ Алкмаар (Алкмаар) 1:0 ПАС (Яннина)
    21.07.2016 1' -90' Одд (Шиен) 3:1 ПАС (Яннина)
    14.07.2016 1' -90' ПАС (Яннина) 3:0 Одд (Шиен)
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