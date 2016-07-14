Анди Лила - статистика
#3 | Защитник
|Имя
|Анди
|Фамилия
|Лила
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кавая
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|186
Стоимость:
€ 250
тыс
|Имя
|Анди
|Фамилия
|Лила
|Команда
|ПАС
|Состав
|Основной
|Родной город
|Кавая
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|12 февраля 1986 (37 лет)
|Рост
|186
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|ПАС
|4
|0
|0
|1
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.08.2016
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|1:2
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|62'
|28.07.2016
|1' -90'
|АЗ Алкмаар (Алкмаар)
|1:0
|ПАС (Яннина)
|21.07.2016
|1' -90'
|Одд (Шиен)
|3:1
|ПАС (Яннина)
|14.07.2016
|1' -90'
|ПАС (Яннина)
|3:0
|Одд (Шиен)