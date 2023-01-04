Берат Джимсити - статистика
#19 | Защитник
|Имя
|Берат
|Фамилия
|Джимсити
|Команда
|Аталанта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Цюрих
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|190
Стоимость:
€ 13,00
млн
|Имя
|Берат
|Фамилия
|Джимсити
|Команда
|Аталанта
|Состав
|Основной
|Родной город
|Цюрих
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|19 февраля 1993 (30 лет)
|Рост
|190
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|1' - 90'
|Аталанта
|0:0
|Удинезе
|Италия. Серия А, 25 тур
|45'
|26.02.2023
|1' - 90'
|Милан
|2:0
|Аталанта
|Италия. Серия А, 24 тур
|19.02.2023
|1' - 90'
|Аталанта
|1:2
|Лечче
|Италия. Серия А, 23 тур
|11.02.2023
|1' - 90'
|Лацио
|0:2
|Аталанта
|Италия. Серия А, 22 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Аталанта
|13
|0
|0
|2
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|04.03.2023
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|0:0
|Удинезе (Удине)
|45'
|26.02.2023
|1' -90'
|Милан (Милан)
|2:0
|Аталанта (Бергамо)
|19.02.2023
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|1:2
|Лечче (Лечче)
|11.02.2023
|1' -90'
|Лацио (Рим)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|04.02.2023
|1' -90'
|Сассуоло (Сассуоло)
|1:0
|Аталанта (Бергамо)
|28.01.2023
|1' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|2:0
|Сампдория (Генуя)
|22.01.2023
|83' -90'
|Ювентус (Турин)
|3:3
|Аталанта (Бергамо)
|15.01.2023
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|8:2
|Салернитана (Салернитана)
|09.01.2023
|88' -90'
|Болонья (Болонья)
|1:2
|Аталанта (Бергамо)
|04.01.2023
|Был в запасе
|Специя (Ла Специя)
|2:2
|Аталанта (Бергамо)
|13.11.2022
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:3
|Интер (Милан)
|09.11.2022
|1' -90'
|Лечче (Лечче)
|2:1
|Аталанта (Бергамо)
|05.11.2022
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|1:2
|Наполи (Неаполь)
|30.10.2022
|55' -90'
|Эмполи (Эмполи)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)
|23.10.2022
|46' -90'
|Аталанта (Бергамо)
|0:2
|Лацио (Рим)
|15.10.2022
|Был в запасе
|Аталанта (Бергамо)
|2:1
|Сассуоло (Сассуоло)
|21.08.2022
|1' -82'
|Аталанта (Бергамо)
|1:1
|Милан (Милан)
|78'
|13.08.2022
|1' -90'
|Сампдория (Генуя)
|0:2
|Аталанта (Бергамо)