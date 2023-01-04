Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Берат Джимсити - статистика

    #19 | Защитник
    Имя Берат
    Фамилия Джимсити
    Команда Аталанта
    Состав Основной
    Родной город Цюрих
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 19 февраля 1993 (30 лет)
    Рост 190
    Стоимость:
    € 13,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    04.03.2023 1' - 90' Аталанта 0:0 Удинезе Италия. Серия А, 25 тур
    45'
    26.02.2023 1' - 90' Милан 2:0 Аталанта Италия. Серия А, 24 тур
    19.02.2023 1' - 90' Аталанта 1:2 Лечче Италия. Серия А, 23 тур
    11.02.2023 1' - 90' Лацио 0:2 Аталанта Италия. Серия А, 22 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Аталанта 13 0 0 2 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    04.03.2023 1' -90' Аталанта (Бергамо) 0:0 Удинезе (Удине)
    45'
    26.02.2023 1' -90' Милан (Милан) 2:0 Аталанта (Бергамо)
    19.02.2023 1' -90' Аталанта (Бергамо) 1:2 Лечче (Лечче)
    11.02.2023 1' -90' Лацио (Рим) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    04.02.2023 1' -90' Сассуоло (Сассуоло) 1:0 Аталанта (Бергамо)
    28.01.2023 1' -90' Аталанта (Бергамо) 2:0 Сампдория (Генуя)
    22.01.2023 83' -90' Ювентус (Турин) 3:3 Аталанта (Бергамо)
    15.01.2023 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 8:2 Салернитана (Салернитана)
    09.01.2023 88' -90' Болонья (Болонья) 1:2 Аталанта (Бергамо)
    04.01.2023 Был в запасе Специя (Ла Специя) 2:2 Аталанта (Бергамо)
    13.11.2022 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:3 Интер (Милан)
    09.11.2022 1' -90' Лечче (Лечче) 2:1 Аталанта (Бергамо)
    05.11.2022 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 1:2 Наполи (Неаполь)
    30.10.2022 55' -90' Эмполи (Эмполи) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    23.10.2022 46' -90' Аталанта (Бергамо) 0:2 Лацио (Рим)
    15.10.2022 Был в запасе Аталанта (Бергамо) 2:1 Сассуоло (Сассуоло)
    21.08.2022 1' -82' Аталанта (Бергамо) 1:1 Милан (Милан)
    78'
    13.08.2022 1' -90' Сампдория (Генуя) 0:2 Аталанта (Бергамо)
    • Читайте нас: 
    11