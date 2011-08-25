Введите ваш ник на сайте
Главные новости
Моя команда
    Все новости
    Все новости
    3
    теста для вас
    1 Угадаете клуб по городу?
    Угадаете клуб по городу?
    2 Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    Тест: трансфер какой звезды сорвался в клуб РПЛ?
    3 Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов
    Тест: вспомните всех авторов голов «Спартака» в Лиге чемпионов

    Коро-Исса Коне - статистика

    #12 | Нападающий
    Имя Коро-Исса
    Фамилия Коне
    Состав Без клуба
    Родной город Абиджан
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 5 июля 1989 (33 года)
    Рост 186
    Вес 81
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак Тр 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2011 74' -90' Спартак Тр (Трнава) 1:1 Локомотив (Москва)
    90'
    • Читайте нас: 
    11