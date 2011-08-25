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    Ладислав Томачек - статистика

    #1 | Нападающий
    Имя Ладислав
    Фамилия Томачек
    Состав Без клуба
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 26 сентября 1982 (40 лет)
    Рост 185
    Вес 75
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Спартак Тр 1 0 0 1 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    25.08.2011 1' -90' Спартак Тр (Трнава) 1:1 Локомотив (Москва)
    87'
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