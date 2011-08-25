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Ладислав Томачек
Статистика
Ладислав Томачек - статистика
Завершил карьеру
26 сентября 1982 (44)
#1 | Нападающий
185 см | 75 кг
Чехия
Статистика
Статистика по турнирам
Лига Европы 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Спартак Тр
1
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Лига Европы,
Спартак Тр
1 : 1
25.08.2011
Локомотив
1' - 90'
87'
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