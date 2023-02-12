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    Анди Делор - статистика

    #99 | Нападающий
    Имя Анди
    Фамилия Делор
    Команда Нант
    Состав Основной
    Гражданство
    Позиция Нападающий
    Дата рождения 9 октября 1991 (31 год)
    Рост 182
    Вес 82
    Стоимость:
    € 12,00
    млн
    Матчи за последние 30 дней
    Дата Минуты Матч Турнир
    01.03.2023 1' - 75' Нант 2:1 Ланс Франция. Кубок, 1/4 финала
    31' 59'
    26.02.2023 1' - 69' Нант 0:1 Ренн Франция. Лига 1, 25 тур
    23.02.2023 1' - 46' Нант 0:3 Ювентус Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
    19.02.2023 63' - 90' Ланс 3:1 Нант Франция. Лига 1, 24 тур
    12.02.2023 1' - 62' Нант 1:0 Лорьян Франция. Лига 1, 23 тур
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Нант 1 0 0 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    23.02.2023 1' -46' Нант (Нант) 0:3 Ювентус (Турин)
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