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Анди Делор
Статистика
Анди Делор - статистика
Завершил карьеру
9 октября 1991 (34)
#9 | Нападающий
182 см | 82 кг
Франция
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Трансферы
Статистика по турнирам
Лига чемпионов Африки 2024/2025
Франция. Лига 1 2024/2025
Лига Европы 2022/2023
Лига конференций 2022/2023
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Франция. Кубок 2022/2023
Франция. Лига 1 2022/2023
Франция. Кубок 2021/2022
Франция. Лига 1 2021/2022
Франция. Кубок 2020/2021
Франция. Лига 1 2020/2021
Франция. Лига 1 2019/2020
Франция. Лига 1 2018/2019
Франция. Кубок лиги 2017/2018
Франция. Лига 1 2017/2018
Франция. Лига 1 2016/2017
Франция. Лига 1 2015/2016
Франция. Лига 1 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Монпелье
8
0
0
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Франция. Лига 1, 28 тур
Монпелье
0 : 2
06.04.2025
Гавр
1' - 65'
Франция. Лига 1, 27 тур
Осер
1 : 0
30.03.2025
Монпелье
66' - 90'
Франция. Лига 1, 26 тур
Монпелье
0 : 2
16.03.2025
Сент-Этьен
1' - 90'
Франция. Лига 1, 25 тур
Лилль
1 : 0
08.03.2025
Монпелье
1' - 90'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
0 : 4
02.03.2025
Ренн
1' - 78'
Франция. Лига 1, 24 тур
Монпелье
0 : 4
02.03.2025
Ренн
1' - 78'
Франция. Лига 1, 23 тур
Ницца
2 : 0
23.02.2025
Монпелье
1' - 69'
Франция. Лига 1, 22 тур
Монпелье
1 : 4
16.02.2025
Лион
1' - 69'
34'
Франция. Лига 1, 21 тур
Страсбур
2 : 0
09.02.2025
Монпелье
1' - 63'
Франция. Лига 1, 20 тур
Монпелье
0 : 2
31.01.2025
Ланс
1' - 64'
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