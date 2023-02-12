Анди Делор - статистика
#99 | Нападающий
|Имя
|Анди
|Фамилия
|Делор
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 октября 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Вес
|82
Стоимость:
€ 12,00
млн
|Имя
|Анди
|Фамилия
|Делор
|Команда
|Нант
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|9 октября 1991 (31 год)
|Рост
|182
|Вес
|82
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|01.03.2023
|1' - 75'
|Нант
|2:1
|Ланс
|Франция. Кубок, 1/4 финала
|31' 59'
|26.02.2023
|1' - 69'
|Нант
|0:1
|Ренн
|Франция. Лига 1, 25 тур
|23.02.2023
|1' - 46'
|Нант
|0:3
|Ювентус
|Лига Европы, 1/16 финала, ответный матч
|19.02.2023
|63' - 90'
|Ланс
|3:1
|Нант
|Франция. Лига 1, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 62'
|Нант
|1:0
|Лорьян
|Франция. Лига 1, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Нант
|1
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|23.02.2023
|1' -46'
|Нант (Нант)
|0:3
|Ювентус (Турин)