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Антони Липпини
Главные новости
Промес – в международном розыске, «Зенит» отзаявил Кругового и другие новости
1
11:00
Быстров спрогнозировал действия «Спартака» в случае ареста Промеса
2
10:50
Мбаппе уведомил свой будущий клуб о летнем переходе
10:40
Ловчев восхитился футболистом ЦСКА
1
09:44
«Манчестер Юнайтед» нацелился на форварда «Баварии»
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Все новости
10:23
Тюрам повторил достижение Джоркаеффа в «Интере»
09:55
Григорян высказался об уголовном преследовании Промеса
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09:33
ЦСКА подписал контракт с алжирским полузащитником
09:18
Тренер «Интер Майами» рассказал о состоянии здоровья Месси
08:59
Личка назвал две позиции, требующие усиления в «Динамо»
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08:47
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08:35
Канчельскис ответил, стоит ли «Спартаку» расторгать контракт с Промесом
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08:21
«Барселона» отказалась от назначения Нагельсмана по двум причинам
3
01:05
Рыжиков назвал лучшего вратаря в мире
00:58
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Стала известна судьба иска Червиченко к «Спорт-Экспрессу» и Чернышову на 2 миллиона рублей
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16 февраля
23:53
Капелло назвал идеального тренера для Мбаппе
23:40
Пареха признался в любви к экс-тренеру «Спартака»
10
23:30
Рыжиков рассказал о жизни в родном приграничном Шебекино: «Ежедневная воздушная тревога»
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Антони Липпини
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Антони Липпини - новости
Защитник
Имя
Антони
Фамилия
Липпини
Команда
Завершил карьеру
Родной город
Бастия
Гражданство
Позиция
Защитник
Дата рождения
7 ноября 1988 (35 лет)
Рост
175
Вес
68
Статистика
Новости
23 октября 2023
22:18
Панюков рассказал о любви экс-игрока «Аяччо» к Путину: «Это мой герой!»
Россия
Казахстан
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