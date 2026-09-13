Введите ваш ник на сайте
Сменить ник
Главная
Меню
РПЛ
ФНЛ
Матчи
Новости
Конкурс прогнозов
Нотифаи
Гость
Бонусы букмекеров
Новости
Календарь
Турниры
Трансляции
Статьи
Конкурс прогнозов
Прогнозы на футбол
Рейтинг букмекеров
Трансферы
Рейтинг ФИФА
Рейтинг УЕФА
РПЛ 2026/2027 в прямом эфире «Матч ТВ»
РПЛ
FONBET Кубок России
PARI Первая лига
Лига чемпионов
Лига Европы
Лига конференций
АПЛ
Примера
Серия А
Бундеслига
Лига 1
Саудовская Аравия
2 лига. «Золото»
2 лига. «Серебро»
2 лига. Группа 1
2 лига. Группа 2
2 лига. Группа 3
2 лига. Группа 4
МФЛ
Украина
Казахстан
Беларусь
Турция
МЛС
Португалия
Нидерланды
Бразилия
Все турниры
Спартак
Зенит
ЦСКА
Локомотив
Динамо
Краснодар
Реал
Барселона
Манчестер Сити
Ливерпуль
Манчестер Юнайтед
Арсенал
Бавария
ПСЖ
Челси
Все команды
Сафонов
Батраков
Месси
Роналду
Мбаппе
Головин
Миранчук
Все игроки
Рейтинг пользователей
Наш бот
О нас
Настройки уведомлений
Уведомлений пока нет
Ваш комментарий оценили +1
На ваш комментарий ответили
Новости сайта
Получать уведомления о КП
На ваш блог подписались
Включить все настройки
Введите больше 2-х символов
Главная
Чили. Примера
Команды
Депортес Ла Серена
Диего Рубио
Статистика
€ 800 тыс
Диего Рубио - статистика
Депортес Ла Серена
15 мая 1993 (33)
#11 | Нападающий
Чили
Статистика
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Чили. Примера, 23 тур
Депортес Ла Серена
0 : 3
13.09.2026
Универсидад де Чили
50' - 90'
Чили. Примера, 22 тур
Депортес Ла Серена
2 : 1
06.09.2026
Ньюбленсе
55' - 90'
90'
Чили. Примера, 21 тур
Унион Ла Калера
0 : 1
01.09.2026
Депортес Ла Серена
84' - 90'
Чили. Примера, 20 тур
Депортес Ла Серена
3 : 3
23.08.2026
Кобресаль
59' - 90'
Статистика по турнирам
Чили. Примера 2026
США. МЛС 2025
Кубок лиг Северной Америки 2024
США. МЛС 2024
Кубок лиг Северной Америки 2023
США. МЛС 2023
США. МЛС 2022
Товарищеские матчи. Сборные 2022
Лига Европы 2011/2012
Товарищеские матчи. Сборные 2011
Команда
И
Г
П
Ж
К
Остин
23
2
0
3
0
Матчи игрока в этом турнире
США. МЛС, 49 тур
Остин
1 : 3
05.10.2025
Сент-Луис
56' - 90'
90'
США. МЛС, 48 тур
Реал Солт-Лейк
3 : 1
28.09.2025
Остин
1' - 62'
США. МЛС, 46 тур
Остин
2 : 1
22.09.2025
Сиэтл
1' - 62'
43'
США. МЛС, 45 тур
Даллас
2 : 0
14.09.2025
Остин
1' - 63'
США. МЛС, 44 тур
Канзаc Сити
1 : 2
08.09.2025
Остин
1' - 83'
США. МЛС, 43 тур
Остин
3 : 1
31.08.2025
Сан-Хосе
64' - 90'
США. МЛС, 41 тур
Монреаль
3 : 2
24.08.2025
Остин
1' - 62'
США. МЛС, 40 тур
Остин
1 : 1
17.08.2025
Даллас
1' - 64'
23'
США. МЛС, 38 тур
Остин
2 : 2
10.08.2025
Динамо Хьюстон
1' - 71'
США. МЛС, 37 тур
Ди Си Юнайтед
2 : 4
27.07.2025
Остин
1' - 72'
США. МЛС, 34 тур
Лос-Анджелес Гэлакси
1 : 2
17.07.2025
Остин
1' - 62'
США. МЛС, 32 тур
Остин
0 : 0
13.07.2025
Нью-Инглэнд Революшн
1' - 67'
США. МЛС, 30 тур
Сиэтл
2 : 0
29.06.2025
Остин
66' - 90'
США. МЛС, 27 тур
Остин
2 : 1
15.06.2025
Нью-Йорк Ред Буллз
Был в запасе
США. МЛС, 25 тур
Сан-Диего
2 : 0
01.06.2025
Остин
72' - 90'
США. МЛС, 24 тур
Остин
1 : 1
29.05.2025
Реал Солт-Лейк
80' - 90'
90'
США. МЛС, 22 тур
Миннесота Юнайтед
1 : 1
25.05.2025
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 20 тур
Остин
0 : 0
18.05.2025
Ванкувер Уайткепс
Был в запасе
США. МЛС, 19 тур
Остин
1 : 1
15.05.2025
Атланта Юнайтед
90' - 90'
США. МЛС, 17 тур
Цинциннати
2 : 1
11.05.2025
Остин
87' - 90'
США. МЛС, 16 тур
Остин
0 : 3
04.05.2025
Миннесота Юнайтед
61' - 90'
США. МЛС, 15 тур
Динамо Хьюстон
2 : 0
27.04.2025
Остин
68' - 90'
88'
США. МЛС, 12 тур
Остин
1 : 0
19.04.2025
Лос-Анджелес Гэлакси
Был в запасе
США. МЛС, 9 тур
Сент-Луис
0 : 1
30.03.2025
Остин
90' - 90'
США. МЛС, 8 тур
Остин
2 : 1
23.03.2025
Сан-Диего
1' - 59'
США. МЛС, 5 тур
Лос-Анджелес
0 : 1
15.03.2025
Остин
86' - 90'
США. МЛС, 4 тур
Остин
0 : 1
09.03.2025
Колорадо
71' - 90'
США. МЛС, 3 тур
Портленд
1 : 0
02.03.2025
Остин
Был в запасе
США. МЛС, 1 тур
Остин
1 : 0
23.02.2025
Канзаc Сити
78' - 90'
Главные новости
Мостовой отказал «Родине»: «Пойду в топ-клубы»
17:38
8
Даку не устраивает позиция в «Спартаке»
17:31
3
«Боженька»: Ловчев назвал лучшего футболиста в истории
17:17
2
Орлов заявил, что Семак нанес удар по репутации вице-капитана «Зенита»
16:51
1
Слуцкий подробно рассказал об изменениях во внешности: «Я не стесняюсь этого»
16:44
4
Ташуев готов возглавить команду РПЛ: «Обязательно рассмотрю этот вариант»
16:29
1
Канчельскис назвал причину завершения карьеры Дзюбы
16:16
3
Абаскаль ответил, готов ли он возглавить «Родину»
15:31
ЦСКА раскрыл еще пять участников прощального матча Вагнера Лава
15:15
1
Шнякин – о первой тренерской отставке в РПЛ: «Улыбчивый мужик за пару месяцев был морально избит»
15:00
4
Все новости
Архив
О нас
Пользовательское соглашение
Правила
Политика сайта
Читайте нас:
18+