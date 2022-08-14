Диего Рубио - статистика
#11 | Нападающий
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Рубио
|Команда
|Колорадо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 мая 1993 (29 лет)
Стоимость:
€ 4,00
млн
|Имя
|Диего
|Фамилия
|Рубио
|Команда
|Колорадо
|Состав
|Основной
|Гражданство
|Позиция
|Нападающий
|Дата рождения
|15 мая 1993 (29 лет)
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Колорадо
|29
|16
|2
|8
|1
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.10.2022
|1' -90'
|Остин (Остин)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|90' 80'
|01.10.2022
|1' -72'
|Колорадо (Денвер)
|1:0
|Даллас (Даллас)
|66'
|18.09.2022
|1' -63'
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|4:1
|Колорадо (Денвер)
|15.09.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|2:1
|Сан-Хосе (Сан-Хосе)
|21'
|11.09.2022
|1' -84'
|Колорадо (Денвер)
|3:1
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|33'
|05.09.2022
|1' -90'
|Ди Си Юнайтед (Вашингтон)
|0:0
|Колорадо (Денвер)
|84'
|01.09.2022
|1' -90'
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|4:1
|Колорадо (Денвер)
|28.08.2022
|Был в запасе
|Филадельфия Юнион (Филадельфия)
|6:0
|Колорадо (Денвер)
|18.08.2022
|1' -90'
|Ванкувер Уайткепс (Ванкувер)
|2:1
|Колорадо (Денвер)
|14.08.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Коламбус (Коламбус)
|41' 78'
|07.08.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|4:3
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|11'
|03.08.2022
|1' -90'
|Нью-Йорк Ред Буллз (Нью-Йорк)
|4:5
|Колорадо (Денвер)
|21' 38' 45'
|24.07.2022
|1' -90'
|Сиэтл (Сиэтл)
|2:1
|Колорадо (Денвер)
|4'
|17.07.2022
|1' -85'
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Лос-Анджелес Гэлакси (Лос-Анджелес)
|20'
|14.07.2022
|59' -90'
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Орландо Сити (Орландо)
|10.07.2022
|1' -90'
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|2:2
|Колорадо (Денвер)
|67'
|05.07.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|2:3
|Остин (Остин)
|26.06.2022
|1' -90'
|Портленд (Портленд)
|3:0
|Колорадо (Денвер)
|29.05.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|1:3
|Нэшвилл (Нэшвилл)
|78' 14'
|19.05.2022
|1' -90'
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|2:1
|Колорадо (Денвер)
|90'
|14.05.2022
|1' -72'
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|28'
|01.05.2022
|1' -63'
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Портленд (Портленд)
|30' 45' 63'
|24.04.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|0:0
|Шарлотт (Шарлотт)
|17.04.2022
|1' -90'
|Миннесота Юнайтед (Миннесота)
|3:1
|Колорадо (Денвер)
|45' 30'
|10.04.2022
|1' -82'
|Даллас (Даллас)
|3:1
|Колорадо (Денвер)
|31'
|03.04.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|1:1
|Реал Солт-Лейк (Солт-Лейк-Сити)
|20.03.2022
|1' -81'
|Хьюстон (Хьюстон)
|1:1
|Колорадо (Денвер)
|62'
|13.03.2022
|1' -74'
|Колорадо (Денвер)
|2:0
|Канзаc Сити (Канзас-Сити)
|21'
|06.03.2022
|1' -90'
|Колорадо (Денвер)
|3:0
|Атланта Юнайтед (Атланта)
|33'
|26.02.2022
|53' -90'
|Лос-Анджелес (Лос-Анджелес)
|3:0
|Колорадо (Денвер)