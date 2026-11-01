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РПЛ 2026/2027
Команды
Балтика
Илья Петров
Статистика
€ 1,20 млн
Илья Петров - статистика
Балтика
27 июня 1995 (31)
#10 | Полузащитник
176 см | 75 кг
Россия
Статистика
Новости
Трансферы
Матчи за последние 30 дней
Россия. Премьер-лига, 13 тур
Балтика
2 : 1
01.11.2026
Акрон
1' - 90'
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
82' - 90'
Россия. Премьер-лига, 12 тур
Краснодар
1 : 1
24.10.2026
Балтика
1' - 57'
Россия. Премьер-лига, 11 тур
Балтика
0 : 0
18.10.2026
Ростов
1' - 90'
Россия. Кубок, 4 тур
Крылья Советов
0 : 2
14.10.2026
Балтика
1' - 90'
10, 77'
Россия. Премьер-лига, 10 тур
Ахмат
0 : 0
11.10.2026
Балтика
1' - 46'
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Россия. Молодежное первенство 2011/2012
Россия. Молодежное первенство. Второй этап 2011/2012
Команда
И
Г
П
Ж
К
Балтика
4
0
2
1
0
Матчи игрока в этом турнире
Россия. Кубок, 5 тур
Балтика
2 : 3
29.10.2026
Зенит
82' - 90'
Россия. Кубок, 4 тур
Крылья Советов
0 : 2
14.10.2026
Балтика
1' - 90'
10, 77'
Россия. Кубок, 3 тур
Балтика
0 : 0
02.09.2026
Крылья Советов
1' - 90'
79'
Россия. Кубок, 1 тур
Зенит
1 : 0
05.08.2026
Балтика
1' - 90'
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