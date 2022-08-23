Люка Динь - статистика
#27 | Защитник
|Имя
|Люка
|Фамилия
|Динь
|Команда
|Астон Вилла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
Стоимость:
€ 22,00
млн
|Имя
|Люка
|Фамилия
|Динь
|Команда
|Астон Вилла
|Состав
|Основной
|Родной город
|Мо
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|20 июля 1993 (29 лет)
|Рост
|178
|Вес
|74
|Дата
|Минуты
|Матч
|Турнир
|04.03.2023
|70' - 90'
|Астон Вилла
|1:0
|Кристал Пэлас
|Англия. Премьер-лига, 26 тур
|25.02.2023
|1' - 61'
|Эвертон
|0:2
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 25 тур
|18.02.2023
|78' - 90'
|Астон Вилла
|2:4
|Арсенал
|Англия. Премьер-лига, 24 тур
|12.02.2023
|1' - 60'
|Манчестер Сити
|3:1
|Астон Вилла
|Англия. Премьер-лига, 23 тур
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Астон Вилла
|2
|1
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|10.11.2022
|80' -90'
|Манчестер Юнайтед (Манчестер)
|4:2
|Астон Вилла (Бирмингем)
|23.08.2022
|1' -90'
|Болтон (Болтон)
|1:4
|Астон Вилла (Бирмингем)
|66'