Пол Фенеч - статистика
#6 | Полузащитник
|Имя
|Пол
|Фамилия
|Фенеч
|Команда
|Биркиркара
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нашшар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|165
|Имя
|Пол
|Фамилия
|Фенеч
|Команда
|Биркиркара
|Состав
|Основной
|Родной город
|Нашшар
|Гражданство
|Позиция
|Полузащитник
|Дата рождения
|20 декабря 1986 (36 лет)
|Рост
|165
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Бальцан
|2
|0
|0
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|18.07.2019
|1' -90'
|Домжале (Домжале)
|1:0
|Бальцан (Бальзан)
|11.07.2019
|1' -90'
|Бальцан (Бальзан)
|3:4
|Домжале (Домжале)