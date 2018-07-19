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    Пол-Йоханнес Юстинуссен - статистика

    #13 | Защитник
    Имя Пол-Йоханнес
    Фамилия Юстинуссен
    Команда Рунавик
    Состав Основной
    Родной город Рунавик
    Гражданство
    Позиция Защитник
    Дата рождения 13 января 1989 (34 года)
    Рост 190
    Статистика по турнирам
    Команда И Г П Ж К
    Рунавик 1 0 2 0 0
    Матчи игрока в этом турнире
    Дата Минуты Матч
    19.07.2018 1' -90' Рунавик (Рунавик) 4:6 Хиберниан (Эдинбург)
    1' 35'
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