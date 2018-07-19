Пол-Йоханнес Юстинуссен - статистика
#13 | Защитник
|Имя
|Пол-Йоханнес
|Фамилия
|Юстинуссен
|Команда
|Рунавик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рунавик
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 января 1989 (34 года)
|Рост
|190
|Имя
|Пол-Йоханнес
|Фамилия
|Юстинуссен
|Команда
|Рунавик
|Состав
|Основной
|Родной город
|Рунавик
|Гражданство
|Позиция
|Защитник
|Дата рождения
|13 января 1989 (34 года)
|Рост
|190
|Команда
|И
|Г
|П
|Ж
|К
|Рунавик
|1
|0
|2
|0
|0
|Дата
|Минуты
|Матч
|19.07.2018
|1' -90'
|Рунавик (Рунавик)
|4:6
|Хиберниан (Эдинбург)
|1' 35'